Slušaj vest

Ruski zvaničnici su 15. februara prijavili napad velikih razmera bespilotnim letelicama na više regiona, uključujući Moskvu, Brjansk i Belgorod.

Gradonačelnik Moskve,Sergej Sobjanin, izjavio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 13 dronova koji su leteli ka prestonici, dok su hitne službe reagovale na mestima gde su pali delovi letelica.

Privremena ograničenja na aerodromu

Privremena ograničenja letova uvedena su na međunarodnom aerodromu Domodedovo, ali su kasnije ukinuta, preneli su državni mediji.

Teška situacija u Brjanskoj oblasti

Guverner Brjanske oblasti, Aleksandar Bogomaz, rekao je da je region od ranog jutra pod kontinuiranim napadom bespilotnih letelica, tvrdeći da je tamo uništeno 170 dronova.

Kasnije je naveo da su udari na energetsku infrastrukturu ostavili pet opština i delove grada Brjanska bez grejanja i električne energije.

On je rekao da je napad bespilotnim letelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letelica. Rusija je u više navrata gađala energetski sistem Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letelicama od početka rata.

Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da su između 9 i 13 časova po moskovskom vremenu presretnuta 102 ukrajinska drona iznad Brjanske, Kaluške i Tulske oblasti, kao i u blizini Moskve.

Napad na Belgorod

Ruski Telegram kanali izvestili su o ukrajinskom napadu na grad Belgorod, dok je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov izjavio da preliminarne informacije ukazuju na značajnu štetu na energetskoj infrastrukturi. Hitne službe procenjuju razmere oštećenja.

Za sada nema dostupnih informacija o ukupnoj šteti niti o eventualnim žrtvama.

Šira kampanja ukrajinskih napada

Ukrajina redovno koristi bespilotne letelice dugog dometa za gađanje vojnih i industrijskih ciljeva u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, fabrike oružja i skladišta municije.