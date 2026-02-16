Slušaj vest

Regruteri i propagandisti koji su ranije radili za rusku paravojnu grupu Vagnerpostali su jedan od glavnih kanala za sabotaže koje Kremlj organizuje širom Evrope, tvrde zapadni obaveštajni zvaničnici, a prenosi "Fajnenšel tajms".

Status ove plaćeničke grupe ostao je nejasan nakon neuspele pobune protiv vrha ruske vojske u junu 2023. godine, koja je dovela do obračuna s njenim rukovodstvom i smrti osnivača, Jevgenija Prigožina.

Međutim, regruteri Vagnera, koji su se ranije specijalizovali za ubeđivanje mladića iz ruskog zaleđa da odu da ratuju u Ukrajini, dobili su novu ulogu - da regrutuju ekonomski ugrožene Evropljane za izvođenje nasilnih akcija na teritoriji NATO-a.

Grupa "Vagner"

GRU koristi postojeću mrežu Vagnera

Ruska vojna obaveštajna služba GRU "koristi talente koji su joj na raspolaganju", rekao je jedan zapadni obaveštajni zvaničnik, aludirajući na Vagnerovu mrežu.

GRU i ruska bezbednosna služba FSB poslednjih godina su postale izuzetno aktivne u pokušajima regrutovanja "potrošnih" agenata u Evropi radi izazivanja haosa.

U protekle dve godine Kremlj je proširio kampanju ometanja i sabotaža širom Evrope s ciljem slabljenja odlučnosti zapadnih država da podržavaju Ukrajinu, kao i podsticanja društvenih tenzija.

Nakon što su brojne evropske prestonice proterale veliki broj ruskih diplomata i prikrivenih operativaca, Moskva je ostala sa znatno smanjenim brojem klasičnih obaveštajaca na terenu.

Zbog toga su ruske službe sve češće posezale za posrednicima koji obavljaju "prljave poslove".

Bivši šef Vagnera - Jevgenij Prigožin

Vagner kao "grub, ali efikasan alat"

Za GRU se Vagnerova mreža pokazala kao posebno efikasna, iako grub alat, rekli su visoki evropski obaveštajni zvaničnici.

Operativci Vagnera davali su svojim agentima zadatke u rasponu od podmetanja požara na automobilima političara i skladištima u kojima se čuva pomoć za Ukrajinu, do predstavljanja kao nacistički propagandisti.

Regrutovani pojedinci najčešće pristaju na takve zadatke zbog novca. Uglavnom je reč o osobama sa društvenih margina, često bez jasnog životnog pravca ili osećaja svrhe.

Vagner je već imao izgrađenu mrežu propagandista i regrutera koji "govore njihovim jezikom", rekao je jedan evropski zvaničnik.

Gliser ruske Obalske straže sa zastavom "Vagnera" na reci Narvi granici Estonije

Slojevi prikrivanja i poricanje odgovornosti

Ruske obaveštajne službe obično nastoje da postave najmanje dva "posrednička sloja" između sebe i agenata koje žele da angažuju.

- Uvek žele određeni stepen poricanja odgovornosti, a Vagner i pojedinci koji su bili deo te strukture imaju dug i blizak odnos sa GRU-om u takvom načinu delovanja - naveo je isti zvaničnik.

FSBse, s druge strane, češće oslanja na kriminalne i dijasporske mreže koje je godinama razvijao u ruskom susedstvu, ali su se one pokazale manje efikasnim u masovnom regrutovanju.

Vagner i njegovi simpatizeri već su imali snažno prisustvo na društvenim mrežama usmereno ka ruskoj publici, što je relativno lako preusmereno na međunarodnu scenu.

Telegram kanali koje koristi ta grupa pokazali su se iznenađujuće profesionalnim i veštim u obraćanju ciljanoj publici.

- Znaju svoju publiku - rekao je drugi evropski zvaničnik.

Prigožin je ranije vodio i Internet Research Agency sa sedištem u Sankt Peterburgu, najpoznatiju rusku "fabriku trolova", koja je još pre više od deset godina počela da širi dezinformacije usmerene ka zapadnoj publici.

Jevgenij Prigožin, Vagner

Slučaj u Velikoj Britaniji

Uloga Vagnerove mreže u ruskoj sabotažnoj kampanji od početka je pod lupom evropskih obaveštajnih i bezbednosnih službi. Krajem 2023. godine, nalozi na društvenim mrežama povezani s Vagnerom regrutovali su grupu Britanaca.

Dilan Erl, 21-godišnji sitni kriminalac, regrutovan je putem društvenih mreža. U martu 2024. godine, nakon što je i sam regrutovao još četvoricu mladića, zapalio je skladište u istočnom Londonu. Prošle godine osuđen je na 23 godine zatvora.

- Skrivena ruka interneta donela je rezultate jer su anonimni posrednici-regruteri, koji su delovali putem internet čet soba, najčešće na enkriptovanim platformama, unutar Velike Britanije pronašli mlade muškarce spremne da prođu svojevrsnu radikalizaciju i izdaju sopstvenu zemlju za ono što se činilo kao laka zarada - izjavila je sudija Čema Grab u obrazloženju presude.

Posle tog napada, evropske službe su postepeno počele da sagledavaju širu sliku znatno obimnije mreže Vagnerovih "potrošnih" operativaca širom Evrope.

Više sprečenih nego uspešnih napada

Bezbednosne službe ipak imaju barem jednu prednost - ono što ruske obaveštajne strukture dobijaju na obimu i nižim troškovima korišćenjem posrednika poput Vagnera za regrutovanje amaterskih sabotera, gube na nivou stručnosti i tajnosti operacija.