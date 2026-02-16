Slušaj vest

Najmanje osam osoba poginulo je u snažnoj eksploziji koja je razorila prodavnicu vatrometa u selu u provinciji Đangsu, na istoku Kine, samo nekoliko dana uoči kineske Nove godine. Još dve osobe zadobile su manje opekotine.

Prema navodima vlasti okruga Donghai, do eksplozije je došlo u nedelju popodne kada je jedan meštanin aktivirao pirotehniku previše blizu prodavnice, što je izazvalo razornu detonaciju.

Lokalne vlasti saopštile su da su službe za vanredne situacije, vatrogasci, policija i zdravstvene ekipe odmah izašle na lice mesta kako bi sproveli spasilačku operaciju.

Pripreme za Lunarnu novu godinu

Incident se dogodio u trenutku kada se milioni ljudi u Kini pripremaju da obeleže Lunarnu novu godinu, poznatu i kao Prolećni festival, koja počinje u utorak i označava početak godine konja prema kineskom kalendaru.

Bacanje petardi i pucanje vatrometa u ponoć dugogodišnja je tradicija u Kini, ali su mnogi gradovi poslednjih godina uveli ograničenja zbog zagađenja vazduha. U pojedinim oblastima prošle godine su neka ograničenja ublažena, što je omogućilo delimičan povratak vatrometa.

Pojačane mere bezbednosti

Posle tragedije, kinesko Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama naložilo je pooštravanje kontrole proizvodnje, transporta i prodaje vatrometa.

Zvaničnici su upozorili da testiranje vatrometa i petardi u blizini prodavnica mora biti strogo zabranjeno, te su pozvali lokalne vlasti da uklone sve bezbednosne propuste "kako bi se obezbedio bezbedan i srećan Prolećni festival".

U saopštenju objavljenom u ponedeljak Ministarstvo je poručilo da nadležni moraju "odlučno sprečiti ponavljanje sličnih incidenata", kao i da policija mora pojačati patrole i "strogo kažnjavati sva kršenja propisa".

Raniji incidenti s vatrometom

Ovo nije prvi put da je vatromet izazvao haos u Kini. Prošlog oktobra, veliki vatromet u gradu Liujang pošao je po zlu, izazvavši dramatične scene dok su vatrene kugle padale među okupljene ljude.

Snimci su prikazali uspaničene građane kako beže i pokušavaju da se sakriju ispod stolica dok su se oko njih rasplamsavali manji požari. Srećom, požari su brzo ugašeni i nije bilo povređenih.

Tragedija u Švajcarskoj

Milioni ljudi širom sveta podsetili su se opasnosti koje pirotehnika može predstavljati nakon što su prskalice za šampanjac izazvale smrtonosni požar u jednom baru u Kran Montani u Švajcarskoj, u kojem je stradala 41 osoba tokom proslave Nove godine.

Ta tragedija pokrenula je veliku istragu, koja je pokazala da noćni klub nije prošao godišnju bezbednosnu inspekciju punih pet godina.