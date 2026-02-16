RIVALSTVO U EU ILI SLUČAJNOST?

Minhenska bezbednosna konferencija završena je proteklog vikenda, a u glavnom gradu pokrajine Bavarske okupili su se brojni evropski i svetski lideri.

Vodeći evropski trio - Kir Starmer iz Velike Britanije, Fridrih Merc, premijer Nemačke i domaćin, i predsednik Francuske Emanuel Makron, okupili su se na jednoj konferenciji kako bi odgovarali na pitanja i fotografisali se za medije.



Ali... desila se interesantna stvar.

Ne zato što je Merc možda namerno, verovatnije slučajno, "iskulirao" Makrona.

Ovde je u fokusu Makronova reakcija, koji je očekivao da će se Merc okrenuti kada ga je ovaj potapšao po leđima, ali Merc nije reagovao nimalo.

Otuda i Makronovo čuđenje.

Uostalom, procenite sami.