Slušaj vest

Minhenska bezbednosna konferencija završena je proteklog vikenda, a u glavnom gradu pokrajine Bavarske okupili su se brojni evropski i svetski lideri.

Vodeći evropski trio - Kir Starmer iz Velike Britanije, Fridrih Merc, premijer Nemačke i domaćin, i predsednik Francuske Emanuel Makron, okupili su se na jednoj konferenciji kako bi odgovarali na pitanja i fotografisali se za medije.

Ali... desila se interesantna stvar.

Ne zato što je Merc možda namerno, verovatnije slučajno, "iskulirao" Makrona. 

Ovde je u fokusu Makronova reakcija, koji je očekivao da će se Merc okrenuti kada ga je ovaj potapšao po leđima, ali Merc nije reagovao nimalo.

Otuda i Makronovo čuđenje.

Uostalom, procenite sami.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaZAVRŠENA MINHENSKA BEZBEDNOSNA KONFERENCIJA! Hilari Klinton oplela po Trampu: "Izdao je Zapad, izdao je ljudske vrednosti, izdao je NATO" (FOTO/VIDEO)
123444.jpg
Planeta"PRIJAJU NAM REČI FRANCUSKOG LIDERA": Kremlj pozitivno odgovorio na inicijativu Emanuela Makrona
Vladimir Putin03 EPA Vyacheslav Prokofyevsputnikkre.jpg
Planeta"OBNOVIO SAM KONTAKTE S MOSKVOM, PREDLAŽEM EVROPSKIM KOLEGAMA DA URADE ISTO!" Makron pravi zaokret prema Rusiji!
makron-putin-reuter01.jpg
Planeta"POSTOJE PRETNJE I ZASTRAŠIVANJA EVROPI IZ AMERIKE. ONDA, IZNENADA, VAŠINGTON POPUŠTA?" Makron: "Ne verujte ni sekunde!"
Volodimir Zelenski Kir Stramer Fridrih Merc Emanuel Makron