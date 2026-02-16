U fokusu je Makronov pogled na izostanak Mercove reakcije - ali francuski lider brzo je prešao preko toga
RIVALSTVO U EU ILI SLUČAJNOST?
MERC IGNORISAO MAKRONA?! Pogledajte Makronovu reakciju kada se Nemac nije ni okrenuo na njegovo tapšanje po leđima (VIDEO)
Minhenska bezbednosna konferencija završena je proteklog vikenda, a u glavnom gradu pokrajine Bavarske okupili su se brojni evropski i svetski lideri.
Vodeći evropski trio - Kir Starmer iz Velike Britanije, Fridrih Merc, premijer Nemačke i domaćin, i predsednik Francuske Emanuel Makron, okupili su se na jednoj konferenciji kako bi odgovarali na pitanja i fotografisali se za medije.
Ali... desila se interesantna stvar.
Ne zato što je Merc možda namerno, verovatnije slučajno, "iskulirao" Makrona.
Ovde je u fokusu Makronova reakcija, koji je očekivao da će se Merc okrenuti kada ga je ovaj potapšao po leđima, ali Merc nije reagovao nimalo.
Otuda i Makronovo čuđenje.
Uostalom, procenite sami.
(Kurir.rs/P.V.)
