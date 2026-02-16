Slušaj vest

Putnički voz u Švajcarskojiskliznuo je iz šina nakon što je lavinapogodila železničku prugu, a policija strahuje da među putnicima ima povređenih.

Oko 80 osoba nalazilo se u vozu kompanije BLS AG kada je došlo do nesreće u blizini mesta Gopenštajn, u kantonu Valais.

Voz je krenuo iz Špica u 6:12 časova i bio je na putu ka Brigu kada je oko 7 sati jutros iskliznuo iz šina. Portparol BLS-a izjavio je za "20 Minuten" da je uzrok nesreće lavina i dodao da će "putnici uskoro biti evakuisani."

Strah da ima povređenih i obustava saobraćaja

Lokalna policija saopštila je da je verovatno da među putnicima ima povređenih i da je već pokrenuta hitna reakcija službi.

Nakon incidenta, Švajcarske federalne železnice (SBB) objavile su da je pogođena železnička linija privremeno zatvorena, a prekid u saobraćaju očekuje se do 4 sata ujutru u utorak.

Nedavni sličan incident u regionu

Ovaj događaj usledio je samo nekoliko dana nakon što je druga lavina pogodila isto područje i privremeno ga odsekla od ostatka zemlje. Snežna lavina prošle nedelje zahvatila je dolinu Lučental, a jedna savezna agencija opisala ju je kao "ekstreman događaj".

Policija kantona Valais objavila je 12. februara na mreži "Iks" da je u 11:40 časova došlo do lavine u blizini galerije Rotlojvigaleri kod Gopenštajna, zbog čega je put Verden-Gopenštajn-Šteg bio zatvoren.