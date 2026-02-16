Slušaj vest

Peter Mađar, lider vodeće opozicione stranke Tisa, koja je najveci protivkandidat sa dobrim šansama da zameni partiju Fides Viktora Orbana, rekao je da se stvar Mađarske, ukoliko oni pobede, neće promeniti, odnosno da Ukrajina neće brzo ući u Evropsku uniju, kako se govorilo prethodnih dana, uz obilaženje Orbanovog beta.

"Rekao sam svima koji bi se založili za mađarske interese, a uglavnom se slažemo, na primer sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom i još nekim liderima - to je da ne podržavamo ubrzan prijem Ukrajine u Evropsku uniju. Kako je to primljeno? Pa, pošto se Tusk, a i većina lidera EU, slaže da svi kandidati moraju ispuniti kopenhagenske kriterijume pre nego što postanu članicu i taj naš stav je dobro primljen", rekao je Mađar, koji bi mogao da bude novi premijer Mađarske, ukoliko pobedi na izborima.

On je dodao da "nije u tome poenta".

"Ne radi se o tome na koji način će oni biti primljeni. Mi pričamo o tome kako zaustaviti ilegalne migracije", poručio je Mađar za Clash Report.