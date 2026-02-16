Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Rusijau ratu protiv Ukrajinegubi između 7.000 i 8.000 vojnika nedeljno - "ne ranjenih, već poginulih" - naglasivši da nijedna strana ne može tvrditi da pobeđuje dok se gubici i razaranja nastavljaju.

Govoreći na marginama Minhenske bezbednosne konferencije, Rubio je sukob opisao kao "težak rat u kojem je teško reći da neko pobeđuje", ukazujući na ogromne ruske gubitke, ali i na, kako je naveo, izuzetnu štetu nanetu Ukrajini, posebno njenoj energetskoj infrastrukturi.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

- Rusija gubi 7.000 - 8.000 vojnika nedeljno. Nedeljno. Ne ranjenih, već mrtvih - rekao je Rubio.

Dodao je da će za obnovu Ukrajine biti potrebne milijarde dolara i godine rada, te da obe zemlje trpe ozbiljnu štetu.

- To je besmislen rat, po našem mišljenju i voleli bismo da se završi - poručio je.

Rubio je pohvalio otpornost ukrajinskih snaga i podsetio da je prethodna američka pomoć - uključujući protivtenkovsko naoružanje isporučeno pre početka rata - imala ključnu ulogu u odbrani zemlje.

Marko Rubio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Velika Britanija: Moskva prinuđena da regrutuje strane borce

Britanski ministar odbrane Džon Hiliizjavio je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da se Rusija sve više oslanja na strane borce, jer gubici na frontu nadmašuju tempo regrutacije.

Govoreći za Blumberg, Hili je rekao da je Ukrajina u poslednja dva meseca nanela više gubitaka nego što je Moskva uspela da nadoknadi, pozivajući se na brifinge ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Prema njegovim rečima, Rusija sada regrutuje borce iz zemalja poput Indije, Nepala, Kube, Nigerije i Senegala, kao i oko 17.000 severnokorejskih vojnika.

- Često su regrutovani pod lažnim izgovorima i pod pritiskom, ne shvatajući da su namenjeni ruskoj ratnoj mašini na prvoj liniji fronta u Ukrajini - rekao je Hili.

Džon Hili, britanski ministar odbrane Foto: RODRIGO REYES MARIN/EPA, ANDY RAIN/EPA

Ambicije Kijeva i upozorenja Zapada

Fedorov je, kako se navodi, izneo ambiciju da ruski gubici do leta dostignu 50.000 mesečno - nivo za koji zapadni zvaničnici smatraju da bi mogao da primora ruskog predsednika Vladimira Putina da razmotri novu, nepopularnu mobilizaciju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija samo u januaru izgubila oko 30.000 vojnika, dodajući da "Putina to sada ne brine, ali postoji nivo na kojem će početi da ga brine."

Zapadne procene govore da ruski ukupni gubici - poginuli i ranjeni - premašuju 1,2 miliona od početka rata, dok operacije dronovima sve više doprinose tim brojkama.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Uprkos tome, ruske snage nastavljaju ograničena napredovanja u istočnoj Ukrajini i intenziviraju raketne i napade dronovima na civilnu infrastrukturu.

Britanski premijer Kir Starmer upozorio je da bi čak i mirovni sporazum mogao da ubrza rusko ponovno naoružavanje, čime bi se povećala pretnja po Evropu.

Vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirskiizjavio je da su dronovi proširili aktivnu zonu borbi za po 20 kilometara.

- Putin voli da ostavi utisak da ostvaruje neumoljiv i neizbežan napredak, ali je on slabiji nego ranije i zavisniji nego ikad od stranih boraca - zaključio je Hili. 

(Kurir.rs/Kyiv Post/Preneo: V.M.)

iran.jpg
123444.jpg
Donald Tramp Vladimir Putin Fridrih Merc Si Đinping
Evropska unija Gasovod Vladimir Putin