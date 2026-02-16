Slušaj vest

U Dnjepropetrovsku podignuta optužnica protiv ženske osobe zbog primanja isplate za nestalog vojnika u iznosu od 9.800 evra. Ona se lažno predstavila kao supruga ukrajinskog vojnika i izradila lažnu punomoć.

Ovo su saopštili u Glavnom upravnom telu Nacionalne policije u Kijevu i gradskoj tužilaštvu.

U decembru 2024. Evropski sud za ljudska prava presudio je da vojniku pripada naknada od 9.800 evra za moralnu i materijalnu štetu. Međutim, u jesen te godine čovek je nestao tokom izvršavanja borbenog zadatka.

43-godišnja osumnjičena iskoristila je ove okolnosti i iz koristoljublja se predstavila kao osoba koja je u braku sa vojnikom. Da bi pribavila novac, izradila je lažnu punomoć u ime vojnika.

Uplaćeno joj 438.000 grivni

U dokumentu je između ostalog navedeno da ona ima pravo na primanje naknade koju je odredio Evropski sud. Nakon obraćanja Ministarstvu pravde, na račun žene je uplaćeno više od 438 hiljada grivni (9.800 evra).

Trenutno je bankovni račun, na koji je novac prebačen, stavljen pod blokadu. Osumnjičenoj je policija podigla optužnicu po članu 190, stav 4 Krivičnog zakona Ukrajine – prisvajanje tuđe imovine prevarom, počinjeno u velikim razmerama. Za ovo delo ženi preti do osam godina zatvora.