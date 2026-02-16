Slušaj vest

Govoreći u Bratislavinakon bilateralnih razgovora sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da SAD žele da druge članice NATO-a imaju veći uticaj unutar saveza, ocenivši to kao "pozitivnu stvar".

On je istakao da američki predsednik Donald Trampželi snažniji NATO i da kolektivna snaga proizlazi iz snage pojedinih država.

- Što su naši saveznici jači, to smo i mi kolektivno jači - rekao je Rubio.

Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Ficom naglasio je da SAD očekuju da svaka država postupa u sopstvenom interesu, čak i kada se ti interesi ponekad razlikuju od američkih.

- Ne tražimo od Evrope da bude vazal Sjedinjenih Država. Želimo da savez bude toliko snažan da ga niko nikada ne dovede u pitanje - rekao je.

"Evropeizacija NATO-a"

Rubioove izjave dolaze u trenutku istorijskog restrukturiranja vojne hijerarhije NATO-a. Savez je 10. februara potvrdio da će SAD prepustiti vođstvo sva tri Združena komandna centra (Joint Force Commands) evropskim oficirima.

Ova odluka podstakla je zabrinutost da Vašington "evropeizuje" NATO kao uvod u smanjenje svog angažmana u savezu, dok se američki fokus sve više preusmerava ka Indo-pacifičkom regionu.

Poseta Bratislavi označila je početak dvodnevne turneje Rubija po centralnoj Evropi, tokom koje će se sastati i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

I Fico i Orban nastojali su da izgrade bliske odnose sa administracijom Donalda Trampa, dok su istovremeno u sukobu sa Evropskom unijom oko demokratskih standarda i svojih proruskih stavova.

1/9 Vidi galeriju Marko Rubio u Slovačkoj na sastanku sa Robertom Ficom i Peterom Pelegrinijem Foto: Alex Brandon/Pool AP

Energetika i odbrana - nuklearni plan i lovci F-16

Razgovori u Bratislavi obuhvatili su i pitanja energetike i odbrane. Fico je najavio da Slovačka planira da do kraja godine potpiše ugovor sa američkom energetskom kompanijom "Vestinghaus elektrik kompani", koja bi predvodila konzorcijum za izgradnju nuklearne elektrane vredne više miliona evra.

Rubio je takođe potvrdio da će do kraja godine biti isporučena poslednja četiri aviona iz narudžbine od 14 borbenih letelica F-16 "Fajting falkon" koje je Bratislava kupila 2018. godine u tada najvećoj vojnoj nabavci u istoriji zemlje, vrednoj 1,6 milijardi evra.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

Rubio stiže u Budimpeštu, razgovaraće s Orbanom

Američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se danas u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a prema američkom Stejt departmentu, Rubiova kratka poseta biće usmerena na energetsko partnerstvo između dve zemlje.

Mađarska gotovo sav svoj prirodni gas nabavlja iz Rusije. Vašington podstiče Mađarsku da u budućnosti kupuje američki tečni prirodni gas (LNG) u velikim razmerama.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Peter Sijarto: Odnosi s Amerikom doživljavaju zlatno doba



Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto unapred je naglasio da će se razgovori s Rubiom usredsrediti i na načine okončanja rata u Ukrajini, kako je rekao na mađarskom državnom radiju.

Bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Državama trenutno doživljavaju "zlatno doba" otkako je američki predsednik Donald Tramp preuzeo dužnost, dodao je Sijarto.

1/9 Vidi galeriju Peter Sijarto Foto: Printscreen Kurir TV, Vladimir Šporčić

Razlog tome, rekao je, jeste taj što je Vašington dopustio Mađarskoj uvoz nafte iz Rusije uprkos sankcijama, a takođe je izuzeo od sankcija planirano rusko ulaganje u mađarsku nuklearnu elektranu u Paksu.