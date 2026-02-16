Slušaj vest

Nakon što su britanske i neke evropske vlasti saopštile da tragovi smrtonosnog toksina epibatidina ukazuju na to da je ruski opozicionar Aleksej Navaljni otrovan u ruskoj kaznenoj koloniji, pažnja se prebacuje na sam toksin i njegov efekat.

Velika Britanija nije radila obdukciju Navalnog, ali je komentarisala rezultate laboratorija i nalaza svojih saveznika. Njihova izjava je zasnovana na dostupnim podacima i tragovima u telu, ali ne predstavlja direktnu forenzičku potvrdu.

Epibatidin je prirodni neurotoksin koji proizvode određene vrste otrovnih žaba u Južnoj Americi, poput "Anthony’s poison arrow frog" i "Phantasmal poison frog".

VIDEO NAVALJNI SA LISICAMA NA RUKAMA DOVEDEN U SUD: Danas konačna odluka da li ide zatvor Foto: Printscreen RT

Deluje na nikotinske receptore u nervnom sistemu, preplavljujući ih i izazivajući paralizu, konvulzije, usporen rad srca, respiratorni zastoj i smrt gušenjem.

200 puta jači od morfijuma, proizvode ga žabe koje imaju specifičnu ishranu

Džil Džohnson, toksikologinja, objašnjava da je 200 puta jači od morfijuma, ali da je ekstremno redak i da ga u prirodi proizvode samo žabe koje imaju specifičnu ishranu.

Profesor Alister Hej sa Univerziteta u Lidsu dodaje da je epibatidin toliko potentan da sve ukazuje na namernu primenu ako se pojavi u ljudskom organizmu, a u laboratorijskim uslovima njegovo delovanje je proučavano tek u nekoliko eksperimenata.

Žabe u zatočeništvu ne proizvode ovaj toksin, a u Rusiji ga nema u prirodi.

Kremlj je tvrdnje zapadnih saveznika odbacio kao informacionu kampanju, dok supruga Julija Navaljna insistira da je njen muž ubijen trovanjem.

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

Ne propustitePlanetaOGLASILA SE ZAHAROVA NA OPTUŽBE DA SU OTROVALI NAVALJNOG: "Biće rezultata testova, a onda..."
aleksej-navalni.jpg
PlanetaALEKSEJ NAVALJNI OTROVAN I UBIJEN TOKSINOM IZ ŽABE! Britanska vlada objavila detalje SMRTI ruskog opozicionara i velikog kritičara Putina!
Aleksej Navaljni
Planeta"NAVALJNI JE OTROVAN"! Udovica Julija Navaljna: Laboratorije u dve različite zemlje došle su do istog zaključka - UBIJEN JE!
alexei-navalny.jpg
PlanetaSUD U MOSKVI DONEO ODLUKU: Četvoro novinara osuđeno na po pet i po godina zatvora zbog saradnje sa Navaljnim
Aleksej Navaljni