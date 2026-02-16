Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un, u pratnji svoje ćerke, otvorio je ulicu sa stanovima namenjenim porodicama vojnika poginulih boreći se zajedno sa Rusijom protiv Ukrajine, javila je danas severnokorejska agencija KCNA.

Severna Koreja je poslala hiljade vojnika da se bore zajedno sa Moskvom u invaziji na Ukrajinu, pokrenutoj pre gotovo četiri godine, prema podacima južnokorejskih i zapadnih obaveštajnih agencija.

Seulprocenjuje da je ubijeno najmanje 2.000 severnokorejskih boraca.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un obilazi stanove namenjene porodicama poginulih vojnika Foto: KCNA/KCNA

- Pre smrti, herojski mučenici su morali da zamišljaju svoje drage porodice koje žive u zemlji koja je i dalje prosperitetna - rekao je Kim u govoru povodom otvaranja nove ulice.

Fotografije koje je objavila agencija KCNA prikazuju lidera kako posećuje nove stanove, u pratnji svoje ćerke Džu Ae.

1/13 Vidi galeriju Kim Džong Un ćerka Kim Džu Ae Foto: KCNA/KCNA, HOGP/KCNA via KNS

Tinejdžerka je jasno "određena za njegovu naslednicu", saopštila je južnokorejska obaveštajna služba prošle nedelje, navodeći njeno učešće u događajima visokog profila sa ocem.