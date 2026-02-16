Slušaj vest

Američke oružane snage ukrcale su se na još jedan naftni tanker povezan sa Venecuelom, nakon što su ga pratili iz Karipskog mora sve do Indijskog okeana, saopštio je Pentagon.

Operacija je usledila usred pojačanog američkog pritiska na izvozne tokove venecuelanske nafte i sankcije koje je uvela administracija Donalda Trampa. Ovo je drugo ukrcavanje američkih snaga na tanker u tom regionu u protekloj nedelji.

Ukrcavanje i praćenje tankera Veronika III

Vojne snage SAD presrele su i ukrcale se na tanker Veronika III, koji je plovio pod panamskom zastavom i bio pod sankcijama američkog Ministarstva finansija. Pentagon je naveo da je brod pokušao da izbegne američki "karantin" sankcionisanih tankera i pobegne, ali su ga snage pratile od Kariba do Indijskog okeana, sustigli i "zaustavili".

Pentagon je operaciju opisao kao "pravo na posetu, pomorsko presretanje i ukrcavanje", ali nije precizirao da li je tanker formalno zaplenjen ili mu je dozvoljeno da nastavi plovidbu nakon inspekcije.

Pozadina: sankcije i američka blokada

Veronika III je napustila Venecuelu 3. januara, istog dana kada je Madurouhapšen u američkoj vojnoj operaciji, i nosila je oko 1,9 miliona barela sirove nafte i goriva.

Prema podacima grupa koje prate brodove, od 2023. godine ovaj tanker je učestvovao u transportu nafte iz Venecuele, Rusije i Irana - zemalja na koje se odnose američke sankcije.

Ovo ukrcavanje sledi nakon što su se SAD prošle nedelje ukrcale na tanker, Akvila II, u istoj oblasti. Akcije su deo šire kampanje Vašingtona da sprovede blokadu i ograniči izvoz nafte iz Venecuele, što je oštro smanjilo izvozne tokove te zemlje.

Širi kontekst

Američka "blokada" sankcionisanih tankera uvedena je u decembru, kao deo napora da se poveća pritisak na Venecuelu, a napori SAD da ciljaju brodove koji prevoze naftu i krše sankcije smatraju se ključnim delom te strategije.