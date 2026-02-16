ZELENSKI OPSOVAO MOSKVU SAMO DAN UOČI KLJUČNIH PREGOVORA! "Rusi, vaša deca i bogatstvo žive na evropski račun!"
Volodimir Zelenski se obratio tonom koji ne priliči jednom državniku, posebno ne predsedniku Ukrajine, kada je rekao Rusima da "odje*u"!
Samo dan pred početak pregovora u Ženevi sa Rusijom, oglasio se na Iksu i poručio Rusima da "odje*u iz SAD, Evrope i Ukrajine".
"Totalne sankcije znači totalne. Predsednik Tramp je preduzeo snažne mere sankcionisanja Lukoila i Rosnjefta. Zahvalni smo mu na tome. On može da sankcioniše čitavu njihovu energetiku, posebno nuklearnu energiju. To bi bila snažna poruka Evropi.
Evropljani su mnogo učinili, ali još uvek nisu sankcionisali rusku nuklearnu energiju, Rosatom, ljude i njihove porodice, njihovu decu koja žive od tih para u Evropi i Sjedinjenim Državama, koja plaćaju tim profitima svoje školovanje na evropskim univerzitetima, koja poseduju nekretnine u SAD. Mnogo nekretnina. Oni finansijski podržavaju decu i rodbinu svuda. "
"Rusi, odjeb*te! Idite kući. Ne poštujete nikoga u Sjedinjenim Državama. Ne poštujete pravila. Ne poštujete demokratiju. Ne poštujete Ukrajinu ni Evropu. Idite kući."