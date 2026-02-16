Slušaj vest

Volodimir Zelenski se obratio tonom koji ne priliči jednom državniku, posebno ne predsedniku Ukrajine, kada je rekao Rusima da "odje*u"!

Samo dan pred početak pregovora u Ženevi sa Rusijom, oglasio se na Iksu i poručio Rusima da "odje*u iz SAD, Evrope i Ukrajine".

"Totalne sankcije znači totalne. Predsednik Tramp je preduzeo snažne mere sankcionisanja Lukoila i Rosnjefta. Zahvalni smo mu na tome. On može da sankcioniše čitavu njihovu energetiku, posebno nuklearnu energiju. To bi bila snažna poruka Evropi.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Evropljani su mnogo učinili, ali još uvek nisu sankcionisali rusku nuklearnu energiju, Rosatom, ljude i njihove porodice, njihovu decu koja žive od tih para u Evropi i Sjedinjenim Državama, koja plaćaju tim profitima svoje školovanje na evropskim univerzitetima, koja poseduju nekretnine u SAD. Mnogo nekretnina. Oni finansijski podržavaju decu i rodbinu svuda. "

"Rusi, odjeb*te! Idite kući. Ne poštujete nikoga u Sjedinjenim Državama. Ne poštujete pravila. Ne poštujete demokratiju. Ne poštujete Ukrajinu ni Evropu. Idite kući."

