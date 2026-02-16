Slušaj vest

Betani Dent Rejnolds razmenjivala je poruke seksualne prirode sa zatvorenikom Kjeranom Robinsonom, nakon što su se upoznali u zatvoru Belmarš u jugoistočnom Londonu.

Robinson i njegov rođak Šon osuđeni su na 23 godine zatvora zbog ubistva 18-godišnjeg Donela Rulea u četvrti Vest Dalvič, u južnom Londonu. Ona je sada osuđena na osam meseci zatvora.

Snimak iz zatvora Loudem Grendž

Snimak na kojem se par ljubi i grli nastao je tokom jedne od više poseta u Loudem Grendž, zatvoru kategorije B. Video je objavljen nakon što je Dent Rejnolds osuđena na osam meseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

Na sudu se moglo čuti da je Robinsona prvi put upoznala dok je radila u Belmaršu, ali da je njihova veza započela tek kada je prešla na novo radno mesto u Brikstonu.

Robinson joj je prvi poslao poruku preko društvenih mreža, nakon čega ga je više puta posećivala u zatvoru.

Pristup poverljivim podacima

Tokom veze, Dent Rejnolds je pristupala poverljivim podacima o Robinsonovom slučaju ubistva putem zatvorskog sistema i o svojim saznanjima razgovarala s njim.

Navodno mu je rekla da su njegovi saučesnici "sve svalili na tebe", kao i da je slučaj "prokleto smešan" i da samo želi da on izađe iz zatvora.

- Samo želim da budem s tobom - odgovorio joj je Robinson.

Između februara i maja 2024. godine, kada je Robinson premešten u Loudem Grendž, ona ga je više puta posećivala.

Otkrivena pisma i poruke

Tužilac Sem Vilis naveo je da je 12. juna 2024. godine Robinsonova ćelija pretresena i da je tada pronađeno pismo koje mu je Dent Rejnolds poslala, kao i dnevnik sa njenom adresom, brojem telefona i Instagram nalogom.

Analizom njenog mobilnog telefona pronađene su brojne WhatsApp poruke između nje i Robinsona, uključujući poruke seksualne prirode, njihove fotografije, kao i poruka u kojoj on traži "uslugu".

Odbrana: "Nije bilo fizičkog seksualnog kontakta"

Njena advokatica Čantel Stoks izjavila je da je Dent Rejnolds ranije bila "besprekornog karaktera" i da nije bilo ličnog seksualnog odnosa između nje i Robinsona.

- U najvećem delu razmenjivali su nežne poruke koje su imale minimalan uticaj - rekla je ona.

