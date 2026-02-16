Slušaj vest

Predsednik PoljskeKarol Navrocki, izjavio je da zemlja treba da razmotri razvoj sopstvenog nuklearnog potencijala, uz poštovanje međunarodnih pravila, jer se nalazi „na granici oružanog sukoba“.

Navrocki je rekao da je „veliki pobornik“ uključivanja Poljske u nuklearni program i da zemlja mora delovati kako bi mogla započeti pripreme za izgradnju nuklearnog kapaciteta.

On je naglasio da je Rusija agresivna i imperijalna i da njeno ponašanje prema Poljskoj opravdava jačanje odbrane. Navrocki nije precizirao kada bi Poljska mogla da stvori nuklearno oružje, ali je istakao da je važno da se započne proces planiranja i priprema.

Njegove izjave izazvale su pažnju svetskih medija i pokrenule debatu u Evropi o potrebi evropskih zemalja da razviju sopstveni nuklearni potencijal pored američkog „nuklearnog kišobrana“. Portal Politico je naveo da komentari Navrockog dolaze u kontekstu rastuće zabrinutosti evropskih zemalja zbog pretnji iz Moskve i slabljenja poverenja u Sjedinjene Države.

Poljska je ranije potpisala sporazum sa Francuskom koji otvara mogućnost deljenja zaštite francuskim raketama, dok zemlja izdvaja 5% BDP-a za odbranu i aktivan je korisnik evropskog programa SAFE. Navrocki je istakao da je prerano govoriti o zakonodavstvu, ali da je strateški važno pripremiti zemlju za sve scenarije u slučaju eskalacije sukoba u regionu.