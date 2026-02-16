Masovna tuča na letu iz Turske za Mančester

Haotični snimci sa leta aviona kompanije Jet2, koji se dogodio u četvrtak, prikazuju putnike kako vrište dok se drugi udaraju i rvu u prolazu po sredini aviona i tokom trajanja leta.

Šta je dovelo do sukoba?

Jedan 21-godišnji putnik iz Šefilda ispričao je za Dejli mejl šta je, prema njegovim rečima, pokrenulo "šokantnu i zastrašujuću" tuču.

Prema njegovoj tvrdnji, incident je započeo kada je ćelavi muškarac, koji je nedavno imao transplantaciju kose, glasno pitao ostale putnike da li žele da slušaju muziku.

- Neki su rekli da, jer je već bio veoma glasan - rekao je on.

- Mislim da su on i još jedan muškarac sigurno pili pre ili tokom leta, jer njihovo ponašanje nije bilo normalno.

Kabinsko osoblje je brzo intervenisalo i zatražilo od muškarca da utiša muziku. Međutim, muškarac, koji se na snimku vidi u sivoj jakni – navodno je počeo da viče na stjuardesu i da je vređa.

Sukob zbog cigareta

Oko deset minuta kasnije došlo je do nove rasprave, kada je muškarac navodno pitao dvojicu braće tinejdžera (16 i 18 godina) koji su sedeli ispred njega da mu kupe cigarete, jer je navodno dostigao limit potrošnje od 210 funti na letu.

Stariji brat je odbio, nakon čega je muškarac počeo da psuje i viče na njih.

- Rekao mu je da odj***e, psovao je i urlao na njih. Bilo je užasno. Bilo je i dece u avionu - rekao je svedok.

Majka tinejdžera potom je prišla muškarcu i smireno ga zamolila da ostavi njenog sina na miru i da mu neće dati novac. Ipak, prema rečima putnika, muškarac je počeo da je verbalno napada i vređa.

Rasističke uvrede i eskalacija nasilja

Mlađi brat je navodno pokušao da zaštiti majku i rekao muškarcu da prestane da psuje, ali je to dodatno razbesnelo agresivnog putnika.

Svedok, koji je snimao incident, tvrdi da se i sam umešao pokušavajući da zaštiti ženu, ali da je tada muškarac počeo da upućuje rasističke uvrede.

- Pitao me je da li želim da se tučem, a onda me nazvao muslimanskim idiotom. Bilo je šokantno - rekao je.

Ubrzo je više putnika počelo da viče i snima situaciju, pitajući ga zašto je rasista.

Na snimku se vidi kako muškarac pokušava da otme telefon jednoj ženi koja je snimala, zatim skida naočare drugom putniku i baca ih, nakon čega dolazi do fizičkog obračuna.

U tuču su se uključila još najmanje dva muškarca, dok je jedna žena vrištala, a stjuardesa pokušavala da razdvoji zavađene strane.

Krv i izbijeni zubi

Svedoci su opisali scene sa krvlju na sedištima i zubima razbacanim po podu.

- Nisam video zube, ali sam čuo da su drugi govorili da je imao nove zube urađene u Turskoj i da su mu neki izbijeni u tuči. Na kraju je bio sav u krvi, cela glava mu je bila krvava - rekao je putnik.

Nekoliko putnika kasnije je pružalo prvu pomoć povređenima.

Prinudno sletanje u Briselu

Avion je trebalo da sleti u Mančester oko 20 časova, ali je zbog incidenta prinudno sleteo u Brisel, pa su putnici stigli na odredište tek oko 22:30 časova.

Prema rečima svedoka, policiji je bilo potrebno oko 20 minuta da uđe u avion po sletanju i privede muškarca koji je izazvao incident, kao i još jednog putnika koji je učestvovao u tuči.