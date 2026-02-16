Nekoliko desetina ljudi okupilo se danas u Moskvi na grobu Navaljnog

Na drugu godišnjicu smrti ruskog opozicionaraAlekseja Navaljnog, njegova majka Ljudmila Navaljna, zatražila je pravdu za svog sina.

Ona je, pozivajući se na istragu pet evropskih zemalja kojom je zaključeno da je lider opozicije otrovan retkim toksinom, rekla da ta istraga potvrđuje ono što se znalo od početka.

- Znali smo da naš sin nije samo umro u zatvoru. On je ubijen - rekla je novinarima okupljenim u blizini njegovog groba u Moskvi.

- Prošle su dve godine, a mi sada znamo čime je otrovan. Mislim da će trebati vremena i da ćemo na kraju saznati i ko je to uradio - dodala je ona.

Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Švedska i Holandija su pre dva dana saopštile da je Navaljni otrovan u kaznenoj koloniji pre dve godine.

Pet vlada je u zajedničkom saopštenju navelo da je njihov zaključak zasnovan na analizama uzoraka tela Navaljnog, za koje se navodi da su jasno potvrdile prisustvo epibatidina, toksina dobijenog iz otrovnih žaba koje žive u Južnoj Americi.