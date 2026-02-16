"BAKA JE ČULA PUCNJE IZ SUSEDNE SOBE, UŠLA JE UNUTRA, ZATEKLA JE UNUČIĆE I SINA MRTVE": Detalji stravičnog porodičnog zločina u Ukrajini (VIDEO)
Nakon što je u Lavovskoj oblasti u Ukrajini 42-godišnji muškarac iz lovačke puške usmrtio sopstvenu decu, a potom izvršio samoubistvo, tužilaštvo je otkrilo prve detalje istrage i navelo moguće uzroke ove krvave drame.
O ovome je govorio Jurij Matlah, načelnik odeljenja za zaštitu interesa dece i suzbijanje nasilja u porodici oblasnog tužilaštva u Lavovu, prenosi "Suspilne Lavov".
Prema rečima Matlaha, oko 21.25 baka je čula pucnje iz susedne sobe. Kada je ušla unutra, zatekla je svog 13-godišnjeg unuka, 15-godišnju unuku i njihovog 42-godišnjeg oca bez znakova života, i odmah je pozvala ukrajinsku policiju.
Istražitelji su utvrdili da je muškarac decu usmrtio iz registrovane lovačke puške sa glatkom cevi, nakon čega je izvršio samoubistvo.
Mogući motivi ubistva i samoubistva
Mogući motivi navedenog zločina se proveravaju. Među njima su i prethodni konflikti koji su bili mogući unutar porodice. Zaplenjeni su mobilni telefoni i proveravaju se njihove prepiske, kakvi su bili kontakti u porodici, kakvo je bilo okruženje, kao i druge verzije“, izjavio je predstavnik oblasnog tužilaštva.
Šta se zna o porodici?
Takođe je utvrđeno da su deca živela sa ocem i bakom — majkom preminulog muškarca. Majka dece nalazi se na radu u Poljskoj i ona je već obaveštena o tragediji.
Porodica ranije nije bila evidentirana od strane organa reda niti socijalnih službi.
Prema rečima Matlaha, smatrana je funkcionalnom porodicom sa čvrstim socijalnim vezama, a meštani sela nisu primećivali nikakve konflikte među rođacima.
Trenutno je u toku istraga po članu o namernom ubistvu dvoje dece, kao i po članu o ubistvu sa oznakom „samoubistvo“.
