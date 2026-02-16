Slušaj vest

Nakon što je u Lavovskoj oblasti  u Ukrajini 42-godišnji muškarac iz lovačke puške usmrtio sopstvenu decu, a potom izvršio samoubistvo, tužilaštvo je otkrilo prve detalje istrage i navelo moguće uzroke ove krvave drame.

O ovome je govorio Jurij Matlah, načelnik odeljenja za zaštitu interesa dece i suzbijanje nasilja u porodici oblasnog tužilaštva u Lavovu, prenosi "Suspilne Lavov".

Prema rečima Matlaha, oko 21.25 baka je čula pucnje iz susedne sobe. Kada je ušla unutra, zatekla je svog 13-godišnjeg unuka, 15-godišnju unuku i njihovog 42-godišnjeg oca bez znakova života, i odmah je pozvala ukrajinsku policiju.

Istražitelji su utvrdili da je muškarac decu usmrtio iz registrovane lovačke puške sa glatkom cevi, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Mogući motivi ubistva i samoubistva

Mogući motivi navedenog zločina se proveravaju. Među njima su i prethodni konflikti koji su bili mogući unutar porodice. Zaplenjeni su mobilni telefoni i proveravaju se njihove prepiske, kakvi su bili kontakti u porodici, kakvo je bilo okruženje, kao i druge verzije“, izjavio je predstavnik oblasnog tužilaštva.

Šta se zna o porodici?

Takođe je utvrđeno da su deca živela sa ocem i bakom — majkom preminulog muškarca. Majka dece nalazi se na radu u Poljskoj i ona je već obaveštena o tragediji.

Porodica ranije nije bila evidentirana od strane organa reda niti socijalnih službi.

Prema rečima Matlaha, smatrana je funkcionalnom porodicom sa čvrstim socijalnim vezama, a meštani sela nisu primećivali nikakve konflikte među rođacima.

Trenutno je u toku istraga po članu o namernom ubistvu dvoje dece, kao i po članu o ubistvu sa oznakom „samoubistvo“.

(Kurir.rs/TSN)

