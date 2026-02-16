Slušaj vest

U ponedeljak, 16. februara, u 20 časova po pekinškom vremenu, Kineska medijska grupa (KMG) priredila je program susreta sa publikom u Kini i inostranstvu. Gala veče Prolećnog festivala KMG-a je jednostavnim, svečanim i lepim izrazima sabralo dobitke i emocije iz protekle godine, a uz smeh i aplauze predstavljao je inspirativnu i iskrenu gozbu kulture.

Humanoidni roboti pojavili su se i u ovogodišnjem programu. Pored toga, standard audio-vizuelne tehnologije „Đingcaj“, razvijen pod vođstvom Nacionalne ključne laboratorije KMG-a za ultravisoku definiciju, u potpunosti je primenjen u multimedijalnoj integrisanoj produkciji sa ultravisokom definicijom i u integrisanom emitovanju ultravisoke definicije na velikim i malim ekranima, u samom programu.

Pored Pekinga, četiri centra koje je obuhvatila produkcija Gala večeri Prolećnog festivala u 2026. godini su grad Harbin u severoistočnoj kineskoj provinciji Hejlungđijang, Jivu u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang, Hefej u istočnoj kineskoj provinciji Anhuej i Jibin u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan. Tokom emitovanja Gala programa, pomenuta četiri grada oduševila su publiku veličanstvenim pesmama i plesnim predstavama, od kojih je svaka pokazala svoj jedinstveni kulturni šarm i urbanu eleganciju.

Maskote ovogodišnjeg Gala Veče KMG-a su četiri nacrtana konja, nazvana: „Ćići“, „Điđi“, „Čiči“ i „Čengčeng“. Maskote su oslikane lepršavim uzorcima oblaka koji su, u takvoj formi, u Kini prisutini hiljadama godina. Maskote nose lep simbolični značaj uspeha i svetle budućnosti.

Gala veče Praznika proleća emitovano je uživo, posredstvom više televizijskih i radio kanala, kao i brojnih portala i multimedijskih platformi KMG-a. Dizajn maskota inspirisan je klasičnim prikazom konja u različitim periodima kineske istorije.

Kineska globalna televizijska mreža (CGTN), sa svojom međunarodnom platformom za emitovanje na 85 jezika, uključujući engleski, španski, francuski, arapski i ruski jezik, sarađivali su sa preko 3.300 medijskih kuća u više od 200 zemalja i regiona širom sveta na emitovanju i izveštavanju o ovom programu.