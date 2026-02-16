Slušaj vest

U ponedeljak, 16. februara, u 20 časova po pekinškom vremenu, Kineska medijska grupa (KMG) priredila je program susreta sa publikom u Kini i inostranstvu. Gala veče Prolećnog festivala KMG-a je jednostavnim, svečanim i lepim izrazima sabralo dobitke i emocije iz protekle godine, a uz smeh i aplauze predstavljao je inspirativnu i iskrenu gozbu kulture.

Humanoidni roboti pojavili su se i u ovogodišnjem programu. Pored toga, standard audio-vizuelne tehnologije „Đingcaj“, razvijen pod vođstvom Nacionalne ključne laboratorije KMG-a za ultravisoku definiciju, u potpunosti je primenjen u multimedijalnoj integrisanoj produkciji sa ultravisokom definicijom i u integrisanom emitovanju ultravisoke definicije na velikim i malim ekranima, u samom programu.

Pored Pekinga, četiri centra koje je obuhvatila produkcija Gala večeri Prolećnog festivala u 2026. godini su grad Harbin u severoistočnoj kineskoj provinciji Hejlungđijang, Jivu u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang, Hefej u istočnoj kineskoj provinciji Anhuej i Jibin u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan. Tokom emitovanja Gala programa, pomenuta četiri grada oduševila su publiku veličanstvenim pesmama i plesnim predstavama, od kojih je svaka pokazala svoj jedinstveni kulturni šarm i urbanu eleganciju.

Maskote ovogodišnjeg Gala Veče KMG-a su četiri nacrtana konja, nazvana: „Ćići“, „Điđi“, „Čiči“ i „Čengčeng“. Maskote su oslikane lepršavim uzorcima oblaka koji su, u takvoj formi, u Kini prisutini hiljadama godina. Maskote nose lep simbolični značaj uspeha i svetle budućnosti.

Gala veče Praznika proleća emitovano je uživo, posredstvom više televizijskih i radio kanala, kao i brojnih portala i multimedijskih platformi KMG-a. Dizajn maskota inspirisan je klasičnim prikazom konja u različitim periodima kineske istorije.

Kineska globalna televizijska mreža (CGTN), sa svojom međunarodnom platformom za emitovanje na 85 jezika, uključujući engleski, španski, francuski, arapski i ruski jezik, sarađivali su sa preko 3.300 medijskih kuća u više od 200 zemalja i regiona širom sveta na emitovanju i izveštavanju o ovom programu.

KMG

Ne propustitePlanetaKina žali zbog zahteva EU za panel STO, obećava da će braniti prava
KMG 13.02 vest slika.jpg
PlanetaSi posetio građane Pekinga uoči Prolećnog festivala, uputio čestitke svim Kinezima
Si Đinping
PlanetaSi Đinping posetio građane Pekinga uoči Praznika proleća
Si Đinping
PlanetaKineski tehnološki centar Šenžen upravlja sa preko 300 logističkih ruta na malim visinama
0210 vest slika.jpg