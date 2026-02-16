Slušaj vest

Za nedelju dana, sneg i ledenice koje su pale sa krovova izazvale su smrt devet osoba, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.

Nepovoljni vremenski uslovi na teritoriji 32 federalna subjekta doveli su do ovih tragedija.

"U 25 regiona dogodilo se više od 60 incidenata povezanih sa obrušavanjem snega i padom leda sa krovova zgrada. Povređene su 24 osobe, od kojih je devet poginulo", navodi se u saopštenju ministarstva.

Takođe je saopšteno da su zbog nepovoljnih vremenskih prilika iz predostrožnosti uvedena ograničenja saobraćaja na pojedinim putevima u devet regiona.

"Trenutno su ograničenja na snazi na dve deonice u Murmanskoj oblasti", navedeno je u saopštenju Ministarstva za vanredne situacije.

(Kurir.rs/RosiskajaGazeta/P.V.)

