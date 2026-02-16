Slušaj vest

Novi krivični zakonik od 90 stranica, koji je potpisao vrhovni vođa talibana Hibatula Akundzada, dozvoljava muževima da fizički zlostavljaju svoje supruge i decu, sve dok to ne dovede do "polomljenih kostiju ili otvorenih rana".

Pozivajući se na islamske spise, zakonik propisuje različite nivoe kazni u zavisnosti od toga da li se prestupnik smatra "slobodnim čovekom" ili "robom", čime se nejednakost direktno ugrađuje u pravosudni sistem.

Talibanipritom nisu ni osudili niti izričito zabranili psihološko ili seksualno nasilje nad ženama. Za kršenje novih pravila predviđena je maksimalna kazna od svega 15 dana zatvora i to samo u slučajevima "nepristojne sile", poput vidljivih preloma ili povreda.

1/20 Vidi galeriju Avganistanski talibani Foto: EPA/STR, Facebook/Kristijan Iličić

Gotovo nemoguće dokazivanje nasilja

Čak i kada nasilje pređe taj prag, presuda zavisi od toga da li žena može da dokaže zlostavljanje na sudu - pokazujući svoje povrede sudiji.

To je gotovo nemoguće jer su žene obavezne da u javnosti budu potpuno pokrivene. Takođe, moraju da se pojave pred sudom u pratnji muža ili muškog staratelja, iako je u većini slučajeva upravo muž nasilnik.

Isti propisi dozvoljavaju da udata žena bude osuđena na do tri meseca zatvora ako poseti rodbinu bez dozvole muža, čak i ako beži od nasilja.

1/4 Vidi galeriju Talibani Foto: EPA-EFE/STRINGER

Ukidanje ranijih zaštita

Zakon praktično tretira žene kao "imovinu" njihovih muževa i ukida ranije zaštitne mehanizme, uključujući zakon o eliminaciji nasilja nad ženama, uveden 2009. godine tokom prethodne, međunarodno priznate vlasti.

Taj zakon je predviđao stroge kazne za prisilne brakove, silovanje i druge oblike rodno zasnovanog nasilja.

Upozorenja organizacija za ljudska prava

Aktivisti iz organizacije za ljudska prava Ravadari upozorili su da novi krivični zakonik legalizuje "zlostavljanje, maltretiranje i kažnjavanje" žena i dece, izlažući ih kontinuiranom porodičnom nasilju.

Organizacija je zatražila hitnu obustavu primene novog zakona i pozvala međunarodnu zajednicu da iskoristi sve pravne mehanizme kako bi sprečila njegovo stupanje na snagu.

Specijalna izvestiteljka UN za nasilje nad ženama i devojčicama Rem Alsalem napisala je da su posledice novog zakona "zastrašujuće", dodajući da su talibani svesni da ih, za sada, niko ne zaustavlja.

1/13 Vidi galeriju Talibani Foto: Pritnscreen/Youtube/WIN Hero

Dalje progoni i cenzura

Novi pravni okvir takođe najavljuje dodatni progon verskih manjina. Oni koji ne slede hanefijsku školu islama označeni su kao "jeretici". Oko 15 odsto stanovništva Avganistana ne pripada toj školi, uključujući šiite Džafarije, Ismailite (šiiti), sledbenike Ahl-e-Hadita, kao i Sike i Hinduse.

Kritike zakona brzo su se proširile internetom, nakon čega su talibani doneli dodatnu odluku prema kojoj čak i javna rasprava o novom zakoniku predstavlja prekršaj.

Žene u Avganistanu Foto: EPA / Stringer

Direktorka organizacije Ravadari, Šaharzad Akbar, izjavila je da zakon verskim učenjacima daje široka ovlašćenja, ali i praktično imunitet.

Sistem, kako navodi, uspostavlja hijerarhiju nalik kastinskom poretku, u kojem kazna ne zavisi od težine zločina, već od društvenog statusa optuženog. Na vrhu su verski učenjaci, koji, čak i kada počine krivično delo, dobijaju samo "savet".

- Mula je sada kralj - rekla je Akbar.