Američki državni sekretar Marko Rubio danas je u Budimpešti podržao mađarskog premijera Viktora Orbana uoči aprilskih izbora, na kojima se Orban nadmeće za peti uzastopni mandat. Rubio je pritom istakao bliske lične veze između mađarskog lidera i američkog predsednika Donalda Trampa.

Orban, koji je na vlasti u Mađarskoj od 2010. godine, važi za jednog od najistaknutijih Trampovih saveznika u Evropskoj uniji. Uoči izbora 12. aprila, koji se smatraju njegovim najvećim izazovom u poslednjih 16 godina, Orban je intenzivno radio na jačanju veza sa američkim predsednikom.

Sporazum o nuklearnoj saradnji

Rubio je u mađarskoj prestonici sa Orbanom i članovima njegove vlade potpisao sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji. Sporazum otvara mogućnost mađarske kupovine američkih kompaktnih nuklearnih reaktora, poznatih kao mali modularni reaktori, kao i američkog nuklearnog goriva i tehnologije za skladištenje.

Na konferenciji za novinare Rubio je izjavio da američko-mađarski odnosi, koje su obe strane pod Trampovom administracijom opisale kao "zlatno doba", prevazilaze uobičajenu diplomatsku saradnju.

"Iskreno govoreći, premijer i predsednik imaju izuzetno blizak lični i profesionalni odnos, što je, verujem, bilo od koristi za obe naše države“, rekao je Rubio.

Obraćajući se direktno Orbanu, Rubio je dodao: „Ta lična veza koju ste izgradili sa predsednikom bila je od presudnog značaja za razvoj naših odnosa. Predsedniku Trampu je izuzetno stalo do vašeg uspeha, jer je vaš uspeh ujedno i naš uspeh.“

Prijateljski teren

Poseta Mađarskoj usledila je nakon što je Rubio u nedelju boravio u Slovačkoj, a prethodno je učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. S obzirom na to da su na čelu Slovačke i Mađarske evroskeptični populisti koji se protive slanju pomoći Ukrajini i otvoreno podržavaju Trampa, obe zemlje predstavljaju prijateljski teren za Rubija u njegovim naporima da sklopi energetske sporazume.

Orbana se u Evropskoj uniji često smatra najpouzdanijim saveznikom ruskog predsednika Vladimira Putina. Održavao je dobre odnose sa Kremljom uprkos ratu u Ukrajini, istovremeno gradeći veze sa Trampom i njegovim pokretom Učinimo Ameriku ponovo velikom.

Uprkos nastojanjima Evropske unije da smanji zavisnost od ruskih energenata, Orban je ostao pri kupovini ruske energije, a nakon sastanka sa Trampom u Beloj kući u novembru dobio je izuzeće od američkih sankcija. Rubio u ponedeljak nije želeo da precizira trajanje tog izuzeća, imajući u vidu plan Evropske unije o potpunom prekidu korišćenja ruskih fosilnih goriva do kraja 2027. godine.

Orban je u ponedeljak preneo Rubiju spremnost svoje vlade da bude domaćin mogućeg trilateralnog mirovnog samita Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine i poručio da Tramp ima „otvoreni poziv“ da poseti Budimpeštu.

