Slušaj vest

Novorođenče i njena majka stradale su u požaru koji je izbio prošle nedelje u Kvinsu u Njujorku, a telo bebe pronađeno je tek nakon višednevne potrage kroz ruševine.

Požar je izbio 9. februara, neposredno pre 19 časova. Vatra je uništila odvojenu trospratnu kuću i teško oštetila dve susedne. Plamen je besneo više od šest sati pre nego što je stavljen pod kontrolu.

Tragičan ishod potrage

U požaru su poginule Migelina Alkantara (34) i njena 17 dana stara ćerka Ema Alkantara. Njih dve su živele u, kako se navodi, nezakonito preuređenom podrumskom stanu.

Vatra je bila izuzetno snažna – jedan vatrogasac je propao kroz rupu na prvom spratu, nakon čega je komandant na terenu naredio evakuaciju svih pripadnika službi koji su se nalazili unutar objekta.

Oko sat vremena nakon evakuacije, dok je požar bio na vrhuncu, vatrogasci su dobili informaciju da se majka i beba vode kao nestale i da se veruje da su ostale u podrumu.

Spasioci su se potom vratili u zgradu kroz zadnja vrata, probijajući se kroz delimično urušeni objekat i oko 1,2 metra ledene vode.

1/3 Vidi galeriju Požar u Njjujorku u Kvinsu u kome su život izgubile majka i 17 dana stara beba Foto: Facebook/Shekar for City Council, NYC Department of Buildings, X/FDNY

Migelina je ubrzo pronađena, a ekipe hitne pomoći su je na licu mesta proglasile mrtvom.

Šef odeljenja Džon Espozito izjavio je: „Pronašli smo preminulu odraslu osobu, ženu. Dete nismo mogli da pronađemo.“

Nakon što je požar stavljen pod kontrolu oko 1.10 časova, potraga je nastavljena tokom noći i 10. februara. Tog dana inspektori Odeljenja za građevinarstvo stigli su na lice mesta i naložili potpuno rušenje objekta.

Teška mehanizacija i psi tragači uključeni su 11. februara, a telo bebe pronađeno je oko 14 časova dok su vlasti uklanjale ruševine.

„Važno je razumeti da je cela ova operacija bila izuzetno opasna za naše vatrogasce“, rekao je Espozito nakon pronalaska tela bebe. „Znamo da je komšiluk potresen, ali morate znati da su i naši vatrogasci duboko pogođeni. Svaki gubitak života teško nas pogađa. Uprkos svemu, uspeli su da spasu neke živote.“

Povređeni i raseljeni stanari

U požaru je povređeno još jedanaest osoba. Četvoro su bili vatrogasci, petoro je zadobilo povrede nakon skoka kroz prozore, dok je troje i dalje u kritičnom stanju dva dana nakon požara. Među njima je i 22-godišnji muškarac sa teškim opekotinama na većem delu tela.

Lokalni gradski odbornik Šekar Krišnan izjavio je da je požar ostavio 45 ljudi bez krova nad glavom. „Ovo je zaista srceparajuća situacija – smrt majke i bebe, veliki broj povređenih i raseljene porodice“, rekao je on.

Istraga i sporni uslovi stanovanja

Kancelarija glavnog medicinskog istražitelja utvrdiće tačan uzrok smrti majke i novorođenčeta.

Uzrok izbijanja požara, koji je počeo na prvom spratu pre nego što je zahvatio celu zgradu, i dalje je predmet istrage.

Trospratna kuća bila je registrovana kao objekat za dve porodice, ali nije imala dozvolu za podrumsku stambenu jedinicu u kojoj su živele Alkantara i njena ćerka.

Prema navodima Krišnanove kancelarije, u kući je bilo više odvojenih stambenih jedinica, što je dodatno otežalo intervenciju.

Espozito je naglasio da su u prošlosti vatrogasci stradali u objektima koji su nepropisno preuređivani, gde su izlazi i evakuacioni putevi bili blokirani. Takve prenamene, istakao je, predstavljaju ozbiljnu opasnost i za stanare i za spasioce.

Prema dostupnim podacima, uništena kuća i susedni oštećeni objekti bili su sertifikovani za ukupno osam porodica, dok je u njima živelo čak 14.

Evidencija Odeljenja za građevinarstvo pokazuje da je 2022. godine upućen poziv na broj 311 sa prijavom da ljudi žive u podrumu kuće.

Inspektori su pokušali da izvrše proveru te i naredne godine, ali nisu uspeli da uđu u objekat kako bi potvrdili navode o nezakonitom stanu.