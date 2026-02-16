Slušaj vest

Adamu Kadirovu (18), sinu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, lekari su morali da uklone slezinu nakon saobraćajne nesreće, a zbog oštećenja optičkog nerva postoji rizik od trajnog slepila na jednom oku.

Ovu informaciju prenosi opozicioni list Novaja Gazeta Evropa, pozivajući se na sopstvene izvore, prenosi Bild.

Oštećen optički nerv

Prema izveštaju, osamnaestogodišnjak je proveo tri nedelje u Botkin bolnici u Moskvi, a lekar mu je propisao strogu dijetu u trajanju od šest meseci.

Posebno je zabrinjavajuće, kako navodi izvor, to što je optički nerv oštećen i postoji rizik da Adam Kadirov izgubi vid na jednom oku.

Detalji saobraćajne nesreće

Sama nesreća dogodila se u Groznom u januaru.

Prema opozicionim kanalima, osamnaestogodišnjak je izgubio kontrolu nad vozilom pri velikoj brzini i udario u zaštitnu ogradu. U sledećem trenutku došlo je do sudara pratećeg konvoja.

Dok su nezavisni mediji izveštavali o dramatičnim povredama, njegov otac, Ramzan Kadirov, odbacio je navode kao "lažne vesti".

Adam Kadirov Foto: adyrov / WillWest News / Profimedia, Pritnscreen

Nedugo potom objavio je video svog sina - vidno mršavog, ali uspravnog.

Potencijalni naslednik Ramzana Kadirova

Adam Kadirov se smatra mogućim naslednikom svog oca - čoveka koji vlada Čečenijom čeličnom rukom i koji je smatran lojalnim predstavnikom ruskog predsednika Vladimira Putina na Kavkazu.

Ramzan Kadirov Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

U aprilu 2025. imenovan je za sekretara Čečenskog bezbednosnog saveta. Od tada se smatra zvaničnim naslednikom sistema.

(Kurir.rs//Bild)

