Slušaj vest

Dve pripadnice izraelske vojske (IDF) morale su da budu spašavane od policije nakon što su ih u gradu Bnei Braku napali i progonili pripadnici gomile ultraortodoksnih muškaraca.

Na snimcima incidenta vidi se kako žene beže ulicama punim smeća i prevrnutih kanti dok policajci formiraju zaštitnu barijeru. Više od 20 osoba je uhapšeno, piše BBC.

Prema izveštajima, okupljeni su pogrešno verovali da pripadnice IDF pokušavaju da uruče naloge za vojnu regrutaciju. Vojna služba je obavezna za većinu jevrejskih Izraelaca, ali su ultraortodoksni Jevreji dugo bili izuzeti, a pokušaji da se to promeni izazivaju bes u njihovoj zajednici.

Izraelska televizija Kan je izvestila da su pripadnice Izraelskih odbrambenih snaga bile u službenoj kućnoj poseti koleginici kada je izbio sukob.

Netanjahu: To je ekstremna manjina

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je incident kao „neprihvatljiv“.

"Reč je o ekstremnoj manjini koja ne predstavlja celu ultraortodoksnu zajednicu“, objavio je Netanjahu na društvenoj mreži X. „Nećemo dozvoliti anarhiju i nećemo tolerisati bilo kakvo nanošenje štete pripadnicima Izraelskih odbrambenih snaga i bezbednosnih snaga koji svoje dužnosti obavljaju predano i odlučno.“

Postupke izgrednika osudili su i jevrejski verski vođe.

Specijalna policija u Bnei Braku, gradu na granici Tel Aviva, upotrebila je protiv gomile šok-bombe i uhapsila 23 osobe. U neredima su povređena tri policajca i oštećeno je nekoliko policijskih vozila, uključujući jedan prevrnuti patrolni automobil i zapaljeni policijski motocikl.