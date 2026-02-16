Slušaj vest

Čuveni Luk zaljubljenih u regionu Apulija srušio se na Dan zaljubljenih tokom jake oluje koja je pogodila južnu Italiju. Luk zaljubljenih je prirodni krečnjački most u gradu Melendunjo na poluostrvu Salento („peta italijanske čizme“) na jadranskoj obali i omiljena turistička atrakcija, posebno za zaljubljene.

Lokalna legenda o Luku zaljubljenih

Prema lokalnoj legendi, ljubav parova koji bi se poljubili ispod luka trajala bi zauvek.

Međutim, zbog jakih vetrova, obilne kiše i žestokih talasa, umesto „Instagram kulisa za zaljubljene“ sada su ostala samo dva nazubljena stuba, što su šetači primetili u nedelju ujutru.

- Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija na našoj obali i u celoj Italiji nestaje. Duboko mi je žao zbog onoga što se dogodilo, ovo je neželjeni poklon za Dan zaljubljenih. Luka zaljubljenih više nema, rekao je gradonačelnik Melendunja Mauricio Čisternino za Quotidiano di Puglia.

Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Dodao je da je urušavanje luka bio „razarajući udarac imidžu Salenta i turizmu“, pozivajući na sveobuhvatne mere zaštite obale od erozije.

Kako je došlo do urušavanja?

Međutim, kako izveštava „Wanted in Rome“, urušavanje luka nije bio potpuni šok za geologe, ali je snažno pogodilo lokalnu turističku zajednicu.

Meki mineral kalkarenit, od kog je luk napravljen, veoma je osetljiv na efekte slane magle (nastale kada se kapljice slane vode rasprše u vazduhu) i mehaničku silu udara talasa.

Stručnjaci veruju da je nekoliko faktora dovelo do urušavanja Luka ljubavnika, uključujući strukturni zamor, ekstremne vremenske uslove i stalni ciklus vlaženja i sušenja koji kristalizuje so unutar pora stene, šireći kamen iznutra ka spolja.

„To je tragedija za koju smo znali da je neizbežna, samo nismo očekivali da će se dogoditi tako brzo“, rekao je za „Corriere Salentino“ Frančesko Čisternino, odbornik Melendunja zadužen za turizam.

Foto: Eleonora Perla / Zuma Press / Profimedia

Snažno nevreme u Italiji: talasi visoki 9 metara

Italiju su poslednjih nedelja i meseci pogodili ekstremni vremenski uslovi.

Sredozemni ciklon Hari, koji je pogodio Sredozemno more u januaru, doneo je talase visine do devet metara južnoj Italiji i vetrove brzine 119 kilometara na sat, poplavljujući puteve i trotoare duž Kalabrije, Sicilije i Sardinije.

„Sredozemno more je 2025. godine doživelo jednu od najtoplijih godina u istoriji, a toplija mora dodatno zagrevaju atmosferu i podstiču ekstremne događaje“, rekao je za Gardijan Kristijan Malder, profesor ekologije i klimatologije na Univerzitetu u Kataniji na Siciliji.