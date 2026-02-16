Slušaj vest

U srednjoj školi okruga Luiza u mestu Mineral, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, već osam godina održava se nesvakidašnja i dirljiva ceremonija – učenici poklanjaju potpuno obnovljene automobile samohranim majkama kojima je prevoz neophodan.

Sve počinje podizanjem vrata školske garaže. Uz aplauz prisutnih, tinejdžeri iz odeljenja za automobilsku tehnologiju predaju ključeve vozila ukrašenog velikom crvenom mašnom. Ova svečanost organizuje se četiri do pet puta godišnje.

U programu svakog semestra učestvuje oko 20 učenika, koji popravljaju donirane polovne automobile. Pod mentorstvom nastavnika Šejna Robertsona, uče kako da zamene kočnice i gume, promene tečnosti, testiraju baterije i servisiraju sisteme grejanja i hlađenja.

- Ovo je izuzetno nagrađujuće iskustvo za ceo razred - rekao je šesnaestogodišnji učenik Holden Pekari za "Vašington post", prisećajući se trenutka kada je jednoj majci, sa bebom u naručju, uručen automobil. To vam daje osećaj svrhe.

Program se realizuje u partnerstvu sa neprofitnom organizacijom Giving Words, koja pruža podršku samohranim roditeljima obezbeđivanjem besplatnih vozila i popravki. Organizaciju su osnovali Edi Braun i njegova supruga, koji su i sami nekada bili samohrani roditelji suočeni sa problemima prevoza.

Prema njihovim podacima, do sada je poklonjeno više od 60 automobila, dok je preko 260 vozila popravljeno.

Jedna od korisnica programa je i Džesika Rejder, samohrana majka troje dece koja je dobila renovirani "Tojota Prius" iz 2007. godine. Pre toga se oslanjala na pomoć prijatelja i porodice kako bi stigla na posao i obavila svakodnevne obaveze. Zahvaljujući pouzdanom automobilu, uspela je da pređe sa posla sa skraćenim radnim vremenom na stalno zaposlenje.

- Nije reč samo o automobilu, već o zajednici. Deca koja me nikada nisu upoznala uložila su trud da budu sigurna da smo moja deca i ja bezbedni. To je bilo zadivljujuće iskustvo - izjavila je Džesika.

Ovaj program pokazuje kako obrazovanje, solidarnost i praktične veštine mogu zajedno doprineti stvarnim promenama u životima ljudi – i to već od školskih dana.