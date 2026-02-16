Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je optužena za „namerno stvaranje zabune“ nakon što je objavila spisak stotina imena pomenutih u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Pismo koje je Kongresu tokom vikenda poslala državna tužiteljka Pam Bondi sadržalo je spisak istaknutih političara i poznatih ličnosti, iako je naglasila da samo pominjanje u dokumentima ne podrazumeva nikakvu krivicu, izveštava Skaj njuz.

Spisak uključuje političare i poznate ličnosti

Na šestostranoj listi bili su visokorangirani političari, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, Baraka Obamu i bivšu britansku premijerku Margaret Tačer.

Pomenut je i Endru Mauntbaten-Vindzor, kome su oduzete kraljevske i vojne titule zbog veza sa pokojnim osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom, kao i Piter Mandelson, koji je nedavno napustio Laburističku stranku i podneo ostavku na mesto u Domu lordova nakon novih otkrića o njegovom odnosu sa Epstajnom.

Fotografija Pitera Mandelsona u okviru Epstajnovih fajlova Foto: Ministarstvo pravde SAD

Na spisku su bile i poznate ličnosti poput Mika Džegera, Elvisa Prislija, Merilin Monro, Džordža Klunija, Bijonse, Šer i Dženis Džoplin. I Endru i Mandelson su negirali bilo kakvu krivičnu dela povezana sa Epstajnom.

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee

Samo pominjanje u dosijeima ne znači nužno počinjenje zločina, a neka od navedenih imena možda nikada nisu imala nikakvu komunikaciju ili interakciju sa Epstajnom.

1/4 Vidi galeriju Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Glavni tužilac je tvrdio da lista uključuje sve one koji „jesu ili su bili vladini zvaničnici ili politički eksponirane osobe“, kao i osobe čija su se imena pojavila barem jednom u dokumentima objavljenim u skladu sa zakonom.

Ministarstvo tvrdi da ništa nije skriveno

U pismu se navodi da je Ministarstvo pravde objavilo sve „zapise, dokumente, komunikacije i istražne materijale koje poseduje“, kako je propisano Zakonom o transparentnosti Epstajnovih zapisa.

„Nijedan zapis nije zadržan ili redigovan 'zbog sramote, klevete ili političke osetljivosti, uključujući bilo kog vladinog zvaničnika, javnu ličnost ili stranog dostojanstvenika'“, dodaje se u pismu.

Ovaj potez sledi nakon objavljivanja više od tri miliona dodatnih dokumenata vezanih za pokojnog finansijera 30. januara, uključujući imejlove, više od 2.000 video snimaka i 180.000 fotografija.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Optužbe o prikrivanju

Demokrata Ro Kana, koji je zajedno sa republikancem Tomasom Masijem napisao Zakon o transparentnosti Epstajnovih dosijea, kritikovao je objavljivanje liste.

„Ministarstvo pravde ponovo namerno zamućuje vodu oko toga ko je bio predator, a ko je samo pomenut u imejlu“, rekao je.

„Apsurdno je staviti Dženis Džoplin, koja je umrla kada je Epštajn imao 17 godina, na istu listu kao i Larija Nasara, koji je zatvoren zbog seksualnog zlostavljanja stotina mladih žena i dečje pornografije, bez ikakvog objašnjenja kako je bilo ko od njih imenovan u dosijeima“, dodao je Kana.

„Objavite sve dosijee. Prestanite da štitite predatore. Samo cenzurišite imena žrtava.“

1/3 Vidi galeriju Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Emily Michot / Zuma Press / Profimedia, Printscreen YouTube/NBC News