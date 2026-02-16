Slušaj vest

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je u ponedeljak vojne vežbe u Ormuskom moreuzu, dan pre novih razgovora sa SAD u Ženevi, pošto je Vašington poslao snažne pomorske snage u region.

Prema iranskoj državnoj televiziji, manevri Korpusa revolucionarne garde bili su osmišljeni da pripreme jedinice za „moguće bezbednosne i vojne pretnje“ u strateškom moreuzu kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske proizvodnje nafte. Trajanje vežbi nije precizirano.

Vežba, nazvana „Pametna kontrola Ormuskog moreuza“, imala je za cilj testiranje spremnosti operativnih snaga u suočavanju sa „mogućim bezbednosnim i vojnim pretnjama“.

Jačanje vojne spremnosti u strateškom moreuzu

Vežbe nadgleda komandant Garde, general Mohamed Pakpur, a cilj je, prema iranskim medijima, jačanje sposobnosti kopnenih snaga IRGK da brzo reaguju u kriznim situacijama. Korpus revolucionarne garde je ideološko krilo iranskih oružanih snaga.

Iranski političari i vojni lideri su više puta pretili da će blokirati Ormuski moreuz kao odgovor na pritisak Zapada, ističući strateški značaj tog plovnog puta za globalno energetsko tržište.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu.

Novi pregovori uz rast tenzija između Teherana i Vašingtona

Manevri se održavaju dok se Teheran i Vašington pripremaju za novu rundu nuklearnih pregovora u Ženevi u utorak, uz posredovanje Omana.

Dve zemlje, u sukobu četiri decenije, nastavile su pregovore u Omanu 6. februara, prvi put od diplomatskog sloma prošlog juna tokom rata između Irana i Izraela, kada su izraelske i američke snage napale iranska nuklearna postrojenja.

Predsednik SAD Donald Tramp, koji vrši pritisak na Iran da pristane na sporazum, poslao je veliku pomorsku snagu u region, koju je opisao kao „armadu“.