Jedna povređena morska ptica je potražila pomoć u bolnici u nemačkom gradu Bremenu tako što je kljucala na vrata Službe hitne pomoći sve dok je medicinsko osoblje nije primetilo i, da bi joj pomoglo, uzelo je u saradnji s vatrogascima.

U kljunu kormorana, ptice sjajnog crnog perja koja živi na moru, bila je zaglavljena trokraka ribilovačka udica, a ptica je ipak kljucala o staklena vrata bolnice Klinikum Links der Vezer.

Lekari su pozvali vatrogasce u pomoć i potom zajednički izvadili udicu i ptici zalečili ranu, saopštila je Vatrogasna služba Bremena, grada na severu Nemačke.

Ptica je potom vraćena u prirodu.

U saopštenju se navodi da kada povređeni kormoran priđe ljudima, radi se o tome da je "u izuzetnoj nevolji zbog čega je izgubio prirodan strah od ljudi".

Kormoran je velika ptica sa dugačkim vratom, glavom klinastog oblika i oštrim kljunom s kukastim vrhom kojim hvata ribu.

Udica zaglavljena u kljunu bila je bolna za pticu i izuzetno opasna zbog rizika od infekcije i gladovanja, saopštila je Vatrogasna služba Bremena.