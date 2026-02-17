Slušaj vest

Šveđanin  je osumnjičen da je primoravao svoju ženu na seks sa najmanje 120 muškaraca, a optužnice će protiv njega biti podignute u martu, objavili su švedski mediji.

Novinska agencija NTB je u ponedeljak izvestila da se zločin dešavao tokom nekoliko godina, kako u fizičkim susretima, tako i na internetu.

Žrtva sama prijavila muža

Slučaj je izašao na videlo pre nekog vremena, a muškarac je u pritvoru od oktobra zbog sumnje da je podvođenje. Ranije je rečeno da je umešano oko 30 muškaraca. Žena je sama prijavila muža policiji. Ona je za Švedski radio rekla da je u nekim slučajevima bila pod uticajem droga i alkohola do te mere da se ničega ne seća.

Krivične prijave su prećene i „klijentima“

Njen muž je navodno nudio seksualne usluge na raznim veb-sajtovima. Klijenti, za koje se veruje da dolaze iz cele Švedske, takođe se suočavaju sa krivičnim prijavama. U Švedskoj je kupovina seksualnih usluga ilegalna, dok je prodaja seksa nekažnjena.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustitePlanetaTEHERAN IZVEO MORNARICU PRED AMERIČKU "ARMADU"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde pregovora Irana i SAD (VIDEO)
iranć.png
PlanetaOBJAVLJEN SPISAK LJUDI POMENUTIH U EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA: Od političara do slavnih pevača i glumaca, neka imena će vas šokirati! (FOTO)
Džefri Epstajn
PlanetaKAKVA IRONIJA: Omiljena turistička atrakcija za zaljubljene srušila se na Dan zaljubljenih! Od kamenog luka ostala samo gomila krša (FOTO)
profimedia-1075252374.jpg
PlanetaSINU RAMZANA KADIROVA LEKARI ODSTRANILI SLEZINU! Saobraćajna nesreća ostavila trajne posledice, ali to NIJE NAJGORE
profimedia0797866901.jpg