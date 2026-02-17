MUŽ PRIMORAVAO ŽENU NA SEKSUALNE ODNOSE SA 120 MUŠKARACA: Horor u Švedskoj!
Šveđanin je osumnjičen da je primoravao svoju ženu na seks sa najmanje 120 muškaraca, a optužnice će protiv njega biti podignute u martu, objavili su švedski mediji.
Novinska agencija NTB je u ponedeljak izvestila da se zločin dešavao tokom nekoliko godina, kako u fizičkim susretima, tako i na internetu.
Žrtva sama prijavila muža
Slučaj je izašao na videlo pre nekog vremena, a muškarac je u pritvoru od oktobra zbog sumnje da je podvođenje. Ranije je rečeno da je umešano oko 30 muškaraca. Žena je sama prijavila muža policiji. Ona je za Švedski radio rekla da je u nekim slučajevima bila pod uticajem droga i alkohola do te mere da se ničega ne seća.
Krivične prijave su prećene i „klijentima“
Njen muž je navodno nudio seksualne usluge na raznim veb-sajtovima. Klijenti, za koje se veruje da dolaze iz cele Švedske, takođe se suočavaju sa krivičnim prijavama. U Švedskoj je kupovina seksualnih usluga ilegalna, dok je prodaja seksa nekažnjena.
