Kamena struktura koja je služila kao pozadina za bezbroj prosidbi, Faraljonijev luk Sant'Andrea u Melendunju, popularno poznat kao „Luk zaljubljenih“, srušio se preko noći na Dan zaljubljenih nakon što su jaki olujni udari i obilne kiše zahvatili južnu Italiju.

Kameni luk, jedna od najpoznatijih prirodnih znamenitosti na jadranskoj obali bio je omiljena pozadina za prosidbe, selfije i razglednice, i jedan od najprepoznatljivijih simbola Salenta, jedne od najposećenijih turističkih oblasti u Italiji.

„Srce nam je slomljeno“, rekao je gradonačelnik Melendunja, Mauricio Čisternino. „Jedna od najpoznatijih turističkih znamenitosti naše obale i cele Italije je nestala.“

Kako su navele lokalne vralsti, jaki vetrovi, uzburkano more i intenzivne padavine poslednjih dana progresivno su oslabili stenovitu strukturu sve do njenog konačnog urušavanja u subotu. To je najznačajnija šteta koju je erozija obale nanela pejzažu Salenta.

„Priroda je prevrtljiva: ono što je postojalo pre 30 godina više ne postoji. Moramo pronaći resurse da intervenišemo“, dodao je Čisternino.

Sredozemni cikloni, poznati kao medikani, uključujući ciklon Hari koji je pogodio ovu oblast u januaru, uništili su luke, kuće i puteve, potpuno preoblikujući obalu.

Medikani su sistemi sa toplim jezgrom koji postaju sve češći u Sredozemnom moru, uzrokovani porastom temperature mora povezanim sa klimatskom krizom.

„Sa Mediteranom koji je prošao kroz jednu od najtoplijih godina u istoriji 2025. godine, toplija mora preopterećuju atmosferu i podstiču ekstremne događaje“, ističe Kristijan Malder, profesor ekologije i klimatske krize na Univerzitetu u Kataniji na Siciliji.

Razorna sila ovih ciklona, sa vetrovima koji prelaze 97 km/h i morem koje se uzdiže u talase do 15 metara, ostavila je veliki trag razaranja, uništavajući luke, oštećujući kuće, kao i kidajući puteve i nagrizajući duge delove obale u južnoj Italiji.

Posle prolivnih kiša koje je doneo ciklon Hari 25. januara, razorno klizište je otkinulo celu padinu u gradu Nišemi na Siciliji, stvarajući provaliju dugu četiri kilometra. Putevi su se urušili, automobili su progutani, a čitavi delovi gradskog tkiva su se srušili u provaliju.