Slušaj vest

Herman Haluščenko, bivši ministar energetike Ukrajine, optužen je za pranje novca i organizovani kriminal u okviru najvećeg korupcionaškog skandala u zemlji, saopštio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU).

Optužbe su podignute mesecima nakon što je Ukrajina pogođena najvećom istragom korupcije tokom predsedništva Volodimira Zelenskog. Dan ranije, 15. februara, Haluščenko je uhapšen dok je pokušavao da napusti Ukrajinu.

1/5 Vidi galeriju Herman Haluščenko, ministar pravde Ukrajine suspendovan zbog istrage o korupciji u nuklearnom sektoru Foto: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Bivši ministar je izveden pred Visoki sud za borbu protiv korupcije, gde su njegovi advokati tvrdili da je pritvaranje "nezakonito". Sud je delimično uvažio žalbu, ali odbio da pusti Haluščenka na slobodu.

Preventivna mera trebalo je da bude određena 16. februara.

Haluščenko je služio kao ministar energetike od 2021. do 2025. i kratko kao ministar pravde 2025. godine, ali je smenjen u kontekstu korupcionaškog skandala.

Istraga NABU-a i finansijske malverzacije

Istraga NABU-a fokusira se na državnu nuklearnu kompaniju Energoatom. Osam drugih osumnjičenih, uključujući Timura Mindiča, navodnog vođu grupe, takođe je optuženo. NABU sarađuje sa vlastima u 15 zemalja kako bi rasvetlio međunarodne tokove novca.

1/3 Vidi galeriju Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: Screenshot YT

Preti mu 12 godina zatvora

Prema izveštaju biroa, članovi kriminalne grupe registrovali su fond na ostrvu Angila u februaru 2021. godine sa ciljem prikupljanja oko 100 miliona dolara, pri čemu je porodica Haluščenka bila među "investitorima".

Novac je prebacivan na račune fonda u tri švajcarske banke, a deo sredstava korišćen je za školovanje Haluščenkove dece i depozite za porodicu.

NABU tvrdi da su korišćene i kompanije na Maršalskim Ostrvima i u Svetom Kristoforu i Nevisu kako bi se prikrilo učešće Haluščenka.

Tokom mandata Haluščenka, više od 112 miliona dolara prošlo je preko njegovih saradnika, dok su milioni dolara i evra povučeni u gotovini i poslati porodici u Švajcarskoj.