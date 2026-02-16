Slušaj vest

Satelitski snimci potvrdili su lokaciju američkog nosača aviona „Abraham Linkoln“ u blizini Irana, dok Vašington nastavlja da vrši pritisak na Teheran zbog njegovog vojnog programa i nedavnog smrtonosnog obračuna sa demonstrantima.

Zvaničnici SAD i Irana trebalo bi da se sastanu sutra u Švajcarskoj na drugoj rundi razgovora.

Iran kaže da će se sastanak fokusirati na njegov nuklearni program i potencijalno ukidanje ekonomskih sankcija koje su uvele Sjedinjene Države, dok je Vašington ranije naznačio da želi da razgovara o drugim pitanjima.

Američka vojna moć

Nosač aviona „Abraham Linkoln“, koji predvodi udarnu grupu od tri razarača sa vođenim raketama, nosi 90 aviona, uključujući borbene avione F-35, i ima posadu od 5.680 ljudi.

Iako je navodno raspoređen u region Zaliva krajem januara, do sada nije viđen na satelitskim snimcima. Nalazi se kod obale Omana, oko 700 km od Irana.

Dolazak Abrahama Linkolna dopunjuje gomilanje američke vojske poslednjih nedelja, što je dovelo do povećanja broja američkih razarača, ratnih brodova i aviona u regionu.

Nakon što je nosač aviona USS Abraham Linkoln poslat u Persijski zaliv u januaru sa pratećim ratnim brodovima, Tramp je u petak rekao da će se još jedan nosač aviona, Džerald R. Ford, takođe uskoro uputiti ka Bliskom istoku.

Zabeleženo kretanje 12 američkih brodova

Ukupno 12 američkih brodova na Bliskom istoku sada se prati satelitskim snimcima.

To uključuje Abrahama Linkolna sa tri razarača klase Arli Berk, dva dodatna razarača za rakete dugog dometa, tri specijalizovana litoralna borbena broda stacionirana u Bahreinu, dva razarača u istočnom Mediteranu i još jedan u Crvenom moru.

Takođe su zabeležena kretanja američkih aviona, sa povećanjem broja borbenih aviona F-15 i EA-18 u vojnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu, kao i povećanjem broja američkih teretnih, komunikacionih i aviona za dopunu gorivom koji stižu na Bliski istok iz SAD i Evrope.

Iran pokrenuo vojne vežbe u Ormuskom moreuzu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je danas vojne vežbe u Ormuskom moreuzu, dan pre novih razgovora sa SAD u Ženevi, pošto je Vašington poslao snažne pomorske snage u region.

Prema iranskoj državnoj televiziji, manevri Korpusa revolucionarne garde bili su osmišljeni da pripreme jedinice za „moguće bezbednosne i vojne pretnje“ u strateškom moreuzu kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske proizvodnje nafte. Trajanje vežbi nije precizirano.

Vežba, nazvana „Pametna kontrola Ormuskog moreuza“, imala je za cilj testiranje spremnosti operativnih snaga u suočavanju sa „mogućim bezbednosnim i vojnim pretnjama“.

Jačanje vojne spremnosti u strateškom moreuzu

Vežbe nadgleda komandant Garde, general Mohamed Pakpur, a cilj je, prema iranskim medijima, jačanje sposobnosti kopnenih snaga IRGK da brzo reaguju u kriznim situacijama. Korpus revolucionarne garde je ideološko krilo iranskih oružanih snaga.