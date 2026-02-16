Slušaj vest

Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.

Prema prvim informacijama, ubijena je jedna devojka.

Napadač mrtav

Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.

U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.

Prema nepotvrđenim informacijama, u incident su umešani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.

(Kurir.rs/b92)

Ne propustitePlanetaRAT KUCA NA VRATA, SATELITI SNIMILI GOMILANJE AMERIČKIH RATNIH BRODOVA Napad na Iran samo što nije: Stigao i NOSAČ AVIONA: Teheranu se crno piše!
Iran Donald Tramp
PlanetaKORUPCIONAŠKI SKANDAL TRESE UKRAJINU! Bivši ministar optužen za pranje novca i organizovani kriminal: Bio član grupe koju je predvodio Timur Mindič?
Herman Glauščenko
Planeta"DONEĆEMO RAT U RUSIJU, NATO ĆE UDARITI DUBOKO" Ozbiljna pretnja Moskvi iz Alijanse! "Tačno znamo šta da radimo"
nato-rusija.jpg
PlanetaTEHERAN IZVEO MORNARICU PRED AMERIČKU "ARMADU"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde pregovora Irana i SAD (VIDEO)
iranć.png