Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.

Prema prvim informacijama, ubijena je jedna devojka.

Napadač mrtav

Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.

U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.

Prema nepotvrđenim informacijama, u incident su umešani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.