Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su SAD organizovale u Ženevi.

"Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto", rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" na putu za Vašington.

Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donele napredak, ocenjuje Gardijan.

Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji.

Foto: SB2010 studio/Shutterstock, franckreporters/Shutterstock

Pregovori u Ženevi, zakazani za 17. i 18. februar, održaće se u trilateralnom formatu uz učešće Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije. Prema pisanju Rojtersa, ključne tačke dnevnog reda biće teritorijalna pitanja i strateške bezbednosne garancije.

Na pregovorima su zastupljeni sledeći visoki zvaničnici:

Delegaciju iz Ukrajine predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.

Iz Rusije, grupu pregovarača predvodi pomoćnik predsednika Ruske Federacije Vladimir Medinski.