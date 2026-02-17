Slušaj vest

Američka vojska se priprema za mogućnost dugotrajnih, višenedeljnih operacija protiv Iranaukoliko predsednik Donald Trump naredi napad, rekla su dva američka zvaničnika za Rojters, u onome što bi moglo prerasti u daleko ozbiljniji sukob nego što je ranije viđeno između dve zemlje.

Otkriće zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljive prirode planiranja, podiže uloge za diplomatiju koja je u toku između Sjedinjenih Država i Irana.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner održaće pregovore sa Iranom danas u Ženevi, uz posredovanje predstavnika Omana. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je u subotu da, iako je Trampova želja da postigne sporazum sa Teheranom, "to veoma teško izvodljivo".

Foto: Shutterstock

U međuvremenu, Tramp je koncentrisao vojne snage u regionu, što je izazvalo strahovanja od nove vojne akcije. Američki zvaničnici su u petak rekli da Pentagon šalje dodatni nosač aviona na Bliski istok, uz hiljade dodatnih vojnika, borbene avione, razarače sa vođenim projektilima i drugu vatrenu moć sposobnu za izvođenje napada i odbranu od njih.

Tramp je, govoreći nakon vojnog događaja u bazi Fort Brag u Severnoj Karolini, otvoreno pomenuo mogućnost promene vlasti u Iranu, rekavši da se "čini da bi to bilo najbolje što bi moglo da se dogodi".

Odbio je da kaže koga bi želeo da preuzme vlast u Iranu, ali je dodao: "postoje ljudi".

"Već 47 godina oni samo pričaju i pričaju i pričaju", rekao je Tramp.

Foto: X/Conflict Radar

Tramp je dugo izražavao skepticizam prema slanju kopnenih trupa u Iran, rekavši prošle godine: "poslednje što želite da uradite jeste da šaljete kopnene snage", a vrsta američke vojne sile raspoređene na Bliskom istoku do sada ukazuje na opcije za udare prvenstveno vazdušnim i pomorskim snagama.

U Venecueli je Tramp pokazao spremnost da se osloni i na snage za specijalne operacije kako bi u prošlomesečnoj raciji zarobio predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

"Predsednik Tramp ima sve opcije na stolu kada je reč o Iranu", rekla je ana keli, portparolka Bele kuće na pitanje o pripremama za potencijalno dugotrajnu američku vojnu operaciju:

"On sluša različite perspektive o svakom pitanju, ali konačnu odluku donosi na osnovu onoga što je najbolje za našu zemlju i nacionalnu bezbednost", rekla je Keli.

Pentagon je odbio da komentariše. Sjedinjene Države su prošle godine poslale dva nosača aviona u region, kada su izvele udare na iranske nuklearne lokacije.

Foto: Profimedia

Međutim, junska operacija "Ponoćni čekić" bila je u suštini jednokratan američki napad, pri čemu su stelt bombarderi poleteli iz Sjedinjenih Država kako bi gađali iranska nuklearna postrojenja. Iran je izveo veoma ograničen uzvratni napad na američku bazu u Katru.

Planiranje koje je u toku ovog puta je složenije, rekli su zvaničnici. U kontinuiranoj kampanji, američka vojska bi mogla da pogodi iranske državne i bezbednosne objekte, ne samo nuklearnu infrastrukturu, rekao je jedan od zvaničnika.

On je odbio da pruži konkretne detalje. Stručnjaci kažu da bi rizici za američke snage bili daleko veći u takvoj operaciji protiv Irana, koji se može pohvaliti zastrašujućim arsenalom raketa. Iranski udari takođe povećavaju rizik od regionalnog sukoba. Isti zvaničnik je rekao da Sjedinjene Države u potpunosti očekuju da će Iran uzvratiti, što će vremenom dovesti do uzajamnih udara i odmazdi.