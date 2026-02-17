NAPAD AMERIKE NA IRAN SVE IZVESNIJI: Pentagon se priprema za višenedeljne operacije protiv Teherana, čeka se Trampova naredba
Američka vojska se priprema za mogućnost dugotrajnih, višenedeljnih operacija protiv Iranaukoliko predsednik Donald Trump naredi napad, rekla su dva američka zvaničnika za Rojters, u onome što bi moglo prerasti u daleko ozbiljniji sukob nego što je ranije viđeno između dve zemlje.
Otkriće zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljive prirode planiranja, podiže uloge za diplomatiju koja je u toku između Sjedinjenih Država i Irana.
Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner održaće pregovore sa Iranom danas u Ženevi, uz posredovanje predstavnika Omana. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je u subotu da, iako je Trampova želja da postigne sporazum sa Teheranom, "to veoma teško izvodljivo".
U međuvremenu, Tramp je koncentrisao vojne snage u regionu, što je izazvalo strahovanja od nove vojne akcije. Američki zvaničnici su u petak rekli da Pentagon šalje dodatni nosač aviona na Bliski istok, uz hiljade dodatnih vojnika, borbene avione, razarače sa vođenim projektilima i drugu vatrenu moć sposobnu za izvođenje napada i odbranu od njih.
Tramp je, govoreći nakon vojnog događaja u bazi Fort Brag u Severnoj Karolini, otvoreno pomenuo mogućnost promene vlasti u Iranu, rekavši da se "čini da bi to bilo najbolje što bi moglo da se dogodi".
Odbio je da kaže koga bi želeo da preuzme vlast u Iranu, ali je dodao: "postoje ljudi".
"Već 47 godina oni samo pričaju i pričaju i pričaju", rekao je Tramp.
Tramp je dugo izražavao skepticizam prema slanju kopnenih trupa u Iran, rekavši prošle godine: "poslednje što želite da uradite jeste da šaljete kopnene snage", a vrsta američke vojne sile raspoređene na Bliskom istoku do sada ukazuje na opcije za udare prvenstveno vazdušnim i pomorskim snagama.
U Venecueli je Tramp pokazao spremnost da se osloni i na snage za specijalne operacije kako bi u prošlomesečnoj raciji zarobio predsednika te zemlje Nikolasa Madura.
"Predsednik Tramp ima sve opcije na stolu kada je reč o Iranu", rekla je ana keli, portparolka Bele kuće na pitanje o pripremama za potencijalno dugotrajnu američku vojnu operaciju:
"On sluša različite perspektive o svakom pitanju, ali konačnu odluku donosi na osnovu onoga što je najbolje za našu zemlju i nacionalnu bezbednost", rekla je Keli.
Pentagon je odbio da komentariše. Sjedinjene Države su prošle godine poslale dva nosača aviona u region, kada su izvele udare na iranske nuklearne lokacije.
Međutim, junska operacija "Ponoćni čekić" bila je u suštini jednokratan američki napad, pri čemu su stelt bombarderi poleteli iz Sjedinjenih Država kako bi gađali iranska nuklearna postrojenja. Iran je izveo veoma ograničen uzvratni napad na američku bazu u Katru.
Planiranje koje je u toku ovog puta je složenije, rekli su zvaničnici. U kontinuiranoj kampanji, američka vojska bi mogla da pogodi iranske državne i bezbednosne objekte, ne samo nuklearnu infrastrukturu, rekao je jedan od zvaničnika.
On je odbio da pruži konkretne detalje. Stručnjaci kažu da bi rizici za američke snage bili daleko veći u takvoj operaciji protiv Irana, koji se može pohvaliti zastrašujućim arsenalom raketa. Iranski udari takođe povećavaju rizik od regionalnog sukoba. Isti zvaničnik je rekao da Sjedinjene Države u potpunosti očekuju da će Iran uzvratiti, što će vremenom dovesti do uzajamnih udara i odmazdi.
Kurir.rs/Rojters