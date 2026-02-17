POČINJU PREGOVORI U ŽENEVI: Trilateralni sastanak Rusije, Ukrajine i SAD, na dnevnom redu teritorijalna pitanja i strateške bezbednosne garancije
Pregovori u Ženevi zakazani za danas i sutra (17. i 18. februar), održaće se u trilateralnom formatu uz učešće Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.
Ključne tačke dnevnog reda biće teritorijalna pitanja i strateške bezbednosne garancije.
Na pregovorima su zastupljeni sledeći visoki zvaničnici:
Delegaciju iz Ukrajine predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.
Iz Rusije, grupu pregovarača predvodi pomoćnik predsednika Ruske Federacije Vladimir Medinski.
SAD su predstavljali specijalni izaslanik Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner.
Rusi stigli zaobilaznim putem
Ruski zvaničnici koji će učestvovati u pregovorima između Moskve, Kijeva i Vašingtona o pronalaženju rešenja za četvorogodišnji sukoba u Ukrajini stigli su jutros u Ženevu, rekao je izvor iz ruske delegacije novinarima.
Avion, u kojem se nalazila ruska delegacija koju je predvodio ruski pregovarač i predsednički savetnik Vladimir Medinski, sleteo je u Ženevu oko 7 časova.
Glavnom pregovaraču Moskve Vladimiru Medinskom pridružiće se više od 20 ljudi.
Prema ruskim izvorima, u delegaciji su i šef vojnoobaveštajne službe GRU Igor Kostjukov i zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galusin.
Prema pisanju ruskih državnih medija, ruska delegacija je morala da ide zaobilaznim putem, nekoliko sati više, na letu od Moskve do Ženeve, jer ruta od Rusije do Švajcarske neizbežno prolazi preko teritorije zemalja članica NATO-a i EU.
Prema informacijama novinske agencije Ria Novosti, dozvola za prelet je odobrena uz pomoć SAD.
Pregovori u 12.30 po lokalnom vremenu
Ruska delegacija planira da započne trilateralne pregovore o Ukrajini u Ženevi posle 12 časova rekao je novinskoj agenciji izvor RIA Novosti na mestu održavanja pregovora.
"Počeće u 12.30 po lokalnom vremenu", rekao je izvor.
Pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine o ukrajinskom rešenju biće održani u Ženevi 17. i 18. februara.
Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov je ranije izvestio da rusku delegaciju na pregovorima predvodi pomoćnik predsednika Vladimir Medinski .
U njoj su i zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i drugi zvaničnici.
Delegacija iz Kijeva, koju predvodi sekretar Saveta bezbednosti Ukrajine Rustem Umerov, stigla je u ponedeljak u Ženevu.
Pored trilateralnog sastanka, biće održani i razgovori Rusije i SAD o oživljavanju ekonomskih odnosa između dve zemlje.