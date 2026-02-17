Slušaj vest

Tokom noći ruske snage pokrenule su seriju napada na južne i centralne regione Ukrajine.

Pogođena su stambena naselja Odese i saobraćajna infrastruktura Krivog Roga .

Kao rezultat noćnog napada na Odesu, zabeleženo je značajno uništenje civilne i kritične infrastrukture.

Načelnik Odeske gradske vojne uprave, Serhij Lisak, izvestio je da je udar izazvao požar na gornjim spratovima stambene zgrade u jednom od gradskih okruga.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT/STATE EMERGENCY SERVICE

Pored stambenog sektora, štetu su pretrpeli:

infrastrukturni objekat;

benzinska stanica (BS);

komercijalni objekat (prodavnica).

Informacije o dve žrtve su potvrđene , a lekari im pružaju hitnu pomoć. Službe hitne pomoći i specijalizovani stručnjaci nastavljaju da rade na mestima napada, a konačna provera posledica napada je u toku.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT/STATE EMERGENCY SERVICE

Kasnije je postalo poznato da su tri osobe povređene. U napadu su povređeni muškarci starosti 62 i 65 godina. Prema njegovim rečima, jedan od njih je u teškom stanju, drugi je u srednjem stanju, a obojica su hospitalizovani.

Rusija je izvela napad balističkim raketama na transportni čvor u Krivom Rogu

Rusija je napala Krivi Rog koristeći balističko oružje. Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine je unapred upozorilo na pretnju od mete velike brzine nakon čega se u gradu čula snažna eksplozija.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT/STATE EMERGENCY SERVICE

Prema ažuriranim podacima šefa Dnjepropetrovske OVA, Aleksandra Ganže, i šefa gradskog Saveta odbrane, Aleksandra Vilkula, raketa je pogodila objekat transportne infrastrukture .

„Neprijatelj je udario na Krivi Rog. Pogodio je transportnu infrastrukturu. U početku nije bilo žrtava“, izjavio je Aleksandar Ganža.

Oleksandar Vilkul je takođe pozvao stanovnike da strogo poštuju bezbednosna pravila i ostanu u skloništima do signala da je sve u redu zbog velike verovatnoće ponovljenih balističkih lansiranja.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT/STATE EMERGENCY SERVICE

Rusija je lansirala oko 1.300 dronova i 50 raketa na Ukrajinu za nedelju dana

Tokom nedelje, Rusi su lansirali oko 1.300 jurišnih dronova i 50 raketa na Ukrajinu. Pored toga su koristili više od 1.200 vođenih avionskih bombi.

Prema rečima predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, kao i ranije, glavna meta ruskih udara je energetika.

„Rusi namerno kombinuju udare na takav način da unište našu proizvodnju, podstanice i mrežu. Bilo je mnogo udara na stambenu infrastrukturu. Naši vojnici obaraju značajan deo raketa, ali nažalost ne sve“, napisao je Zelenski