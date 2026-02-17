Slušaj vest

Objavljivanje kineskih komercijalnih satelitskih snimaka otkrilo je precizne pozicije američkih MIM-104 Patriot sistema protivvazdušne odbrane u bazi Al Udeid u Kataru, jednom od ključnih čvorišta američkog vojnog gomilanja snaga u blizini Irana.

Ovo je usledilo nakon što su kineski komercijalni satelitski snimci kompanije MizarVision potvrdili raspoređivanje američkog THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sistema u bazi Muwaffaq Salti u Jordanu.

Istovremeno, izvori iz Pentagona naglasili su značaj jačanja odbrane ključnih tačaka u mreži projekcije sile pre pokretanja ofanzivnih operacija. „Pre bilo kakve potencijalne akcije protiv Irana, moramo ojačati našu odbranu“, izjavio je jedan od izvora.

Američka mornarica je takođe pojačala prisustvo razarača klase Arleigh Burke opremljenih AEGIS sistemom, optimizovanih za protivraketnu odbranu, u regionu Bliskog istoka.

Foto: Printskrin Youtube

Iranski odgovor i ograničenja Patriot sistema

Posle ograničenih udara američkog vazduhoplovstva i mornarice na iranska nuklearna postrojenja Natanz i Fordou 22. juna, Iranska revolucionarna garda izvela je 23. juna raketni napad manjeg obima na bazu Al Udeid u Kataru.

Iako su američki zvaničnici u početku isticali uspešnost Patriot sistema američke vojske i katarskog vazduhoplovstva u odbrani baze, kasnije je priznato da sistemi nisu bili u potpunosti efikasni – uprkos tome što je Iran koristio manje napredne rakete Fateh-313 i navodno unapred obavestio američku stranu o napadu.

„Jedna iranska balistička raketa pogodila je bazu Al Udeid 23. juna, dok su preostale presreli američki i katarski sistemi protivvazdušne odbrane“, potvrdio je sredinom jula portparol Pentagona Šon Parnel.

Satelitski snimci pokazali su i uništenje radom kupole (radome) u kojoj se nalazio modernizacioni terminal komunikacionog sistema, vredan oko 15 miliona dolara.

Foto: EPA / Martin Divíšek, EPA

THAAD protiv Patriot – različite uloge

Dok je THAAD sistem optimizovan za presretanje balističkih raketa srednjeg dometa – poput onih koje bi mogle biti lansirane ka američkim bazama u Jordanu ili strateškim ciljevima u Izraelu – Patriot je prvenstveno namenjen odbrani od raketa kratkog i srednjeg dometa, kakve bi mogle biti upotrebljene protiv ciljeva u Kataru.

Uprkos 45 godina postepenih modernizacija, efikasnost Patriot sistema često je dovođena u pitanje, kako od strane zapadnih, tako i ukrajinskih zvaničnika – naročito nakon intenzivne borbene upotrebe u Ukrajini.

Američka vojska je u decembru 2025. potvrdila planove za razvoj nove varijante Patriot sistema, što se ocenjuje kao najznačajnija modernizacija od uvođenja u službu 1981. godine. Novi model trebalo bi da dobije sposobnost otkrivanja i gađanja ciljeva u punih 360 stepeni – mogućnost koju ruski, kineski i severnokorejski sistemi već poseduju.

Ipak, očekuje se da ova varijanta uđe u upotrebu tek sredinom 2030-ih godina.

Tramp i sistem patriot Foto: Shutterstock

Iscrpljene zalihe i ekonomija presretanja

Američka vojska je značajno iscrpela svoje zalihe raketa zemlja-vazduh za Patriot sistem. U julu 2025. godine potvrđeno je da su zalihe pale na svega 25 odsto količine koju Pentagon smatra neophodnom.

Prema procenama zapadnih izvora, upravo je to bio jedan od glavnih razloga odluke administracije Donalda Trampa da privremeno obustavi isporuke Ukrajini.

Jedan presretač PAC-3 MSE košta oko 3,9 miliona dolara – nekoliko puta više od cene iranskih balističkih raketa kao što je Fateh-313, čija se vrednost procenjuje na manje od 500.000 dolara.

To znači da bi masovno presretanje iranskih raketa bilo finansijski neodrživo i tehnički izazovno. Zbog toga je za američke oružane snage ključno da neutrališu većinu iranskog raketnog arsenala na zemlji, jer bi presretanje značajnog broja lansiranih raketa bilo i preskupo i iznad trenutnih kapaciteta protivraketne odbrane.