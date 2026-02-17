Slušaj vest

Izuzetno snažna mećava, sa udarima vetra do 40 metara u sekundi paralizovala je život u ruskom Anadiru ovog 17. februara.

Oluja je bukvalno obarala ljude s nogu, kidala krovove sa kuća i primorala lokalne vlasti da preduzmu hitne mere.

Stanovnici glavnog grada Čukotke našli su se zarobljeni u snegu, a gradske službe su u stanju visoke pripravnosti.

"Snažni udari vetra dostizali su brzinu do 40 metara u sekundi. Ovo je prvi put posle dužeg vremena da smo danas doživeli tako intenzivnu mećavu", napisao je Sergej Spicin, šef gradskog okruga, na svom Telegram kanalu.

Oluja je prouzrokovala značajnu štetu. Jak vetar odneo je krovove sa nekoliko zgrada. Posebno su oštećeni objekti u ulicama Partizanskoj i Graditelja. Oštećen je i krov Dečjeg centra umetnosti, a prostor oko njega je sada ograđen. Gradonačelnik lično prati situaciju.

Pojedini mediji pišu da su građani, nošeni vetrom, išli od jedne do druge bandere i pridržavali se, kao bi bezbedno stigli do krajnjeg odredišta, pošto je nevreme potpuno paralizovalo javni prevoz. Svi gradski autobusi obustavljeni su od jutra 17. februara. Kako bi se stanovnicima omogućilo da stignu do neophodnih odredišta, Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Čukotski autonomni okrug organizovala je dodatnu rutu uz pomoć specijalnog terenskog vozila.

Beli kamion KamAZ saobraćaće po gradu od 12.30 do 18.00 časova kako bi građani mogli da se prevezu do želejnih destinacija.

Zbog besnog ciklona doneta je odluka o zatvaranju saobraćaja preko Anadirske lagune.

Jutros je gradska uprava obavestila roditelje školarce da će nastava biti otkazana. Roditelji se pozivaju da zadrže decu u zatvorenom prostoru i, ako je moguće, da ostanu sa porodicama kod kuće.

Prema podacima Čukotskog hidrometeorološkog centra, situacija u drugim delovima Čukotke je različita. U Peveku je jutros u 9.00 časova temperatura bila -27°C, južni vetar 1 m/s sa udarima do 5 m/s. Do 15.00 časova temperatura je porasla na -22°C, vetar južno-jugozapadni 2 m/s sa udarima do 5 m/s. Kako navode meteorolozi, u opštini Pevek danas i sutra očekuje se oblačno vreme, sneg i mećave u većem delu okruga. Očekuje se severozapadni vetar 13–18 m/s, sa udarima od 23–28 m/s na obali. Temperatura vazduha biće od –12 do –17°C, lokalno do –20 i –25°C.