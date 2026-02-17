Slušaj vest

BBC Verify je koristeći satelitske snimke potvrdio lokaciju američkog nosača avionaUSS Abraham Linkoln u blizini Irana, dok Vašington nastavlja da pritiska zemlju zbog njenog vojnog programa i nedavnog smrtonosnog obračunavanja sa demonstrantima.

Američki i iranski zvaničnici sastaće se u utorak u Švajcarskoj na drugoj rundi razgovora.

Iran kaže da će se sastanak fokusirati na njen nuklearni program i potencijalno ukidanje ekonomskih sankcija koje su uvele SAD. Vašington je ranije sugerisao da želi da razgovara i o drugim pitanjima.

Abraham Linkoln, koji predvodi udarnu grupu sa tri razarača sa vođenim raketama, nosi 90 aviona uključujući lovce F35, i 5.680 članova posade, navodno je raspoređen u region zaliva krajem januara, ali do sada nije viđen na satelitskim snimcima. Lociran je kod obale Omana, oko 700 kilometara od Irana.

SAD su navodno takođe poslale i USS Džerald R. Ford, najveći svetski ratni brod, na Bliski istok, koji bi mogao da stigne u region u naredne tri nedelje.

Foto: Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Dolazak broda Abraham Linkoln doprinosi onome što znamo o trenutnom gomilanju američke vojske na Bliskom istoku u proteklih nekoliko nedelja, gde je BBC Verify pratio povećanje broja američkih razarača, borbenih brodova i borbenih aviona u regionu.

Koju vojnu imovinu su SAD premestile na Bliski istok?

Javno dostupne fotografije sa evropskih satelita Sentinel-2 pokazuju Abrahama Linkolna u Arapskom moru oko 240 kilometara od obale Omana.

Nije viđen otkako je navodno ušao u region u januaru, ali je prelazio otvoreno more gde je satelitsko praćenje ograničeno. Vojna sredstva na kopnu su vidljivija i češće se snimaju satelitskim putem.

BBC piše da to znači da su do sada pratili 12 američkih brodova na Bliskom istoku putem satelitskih snimaka: Abraham Linkoln, nosač brodova klase Nimic na nuklearni pogon, koji zajedno sa tri razarača klase Arli Berk čini udarnu grupu nosača brodova; plus dva razarača sposobna za izvođenje raketnih udara dugog dometa i tri specijalizovana broda za borbu blizu obale koji su trenutno pozicionirani u pomorskoj bazi Bahrein u Zalivu. Još dva razarača viđena su u istočnom Mediteranu blizu američke baze Suda Bej, a još jedan u Crvenom moru.

Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY

BBC takođe prati i kretanje američkih aviona u regionu, gde su videli povećanje broja borbenih aviona F-15 i EA-18 stacioniranih u vojnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu, kao i povećanje broja američkih teretnih aviona i aviona za dopunu gorivom i komunikaciju koji se kreću ka Bliskom istoku iz SAD i Evrope.

Kako je Iran odgovorio?

Centralna komanda SAD objavila je 6. februara slike broda Abraham Linkoln okruženog razaračima, borbenim avionima, izviđačkim avionima i brodovima obalske straže u Arapskom moru, što je očigledna demonstracija vojne snage, na šta je Iran odgovorio sopstvenom demonstracijom sile.

U ponedeljak je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenuo pomorsku vežbu u Ormuskom moreuzu, koji se nalazi u Zalovu između Omana i Irana. Tokom vežbi je vrhovni komandant IRGC-a major general Mohamed Pakpur obišao ratne brodove u luci pre nego što su se videle rakete kako se lansiraju sa broda, izvestila je novinska agencija Tasnim, povezana sa Islamskom gardom.

Moreuz se smatra jednom od najvažnijih svetskih pomorskih ruta i vitalnom tačkom tranzita nafte. Oko petine svetske nafte i gasa protiče kroz moreuz, uključujući i one sa ostrva Harg, glavnog iranskog terminala za izvoz nafte. Pakpur je viđen kako leti iznad ostrva u helikopteru u izveštaju koji prikazuje najnovije iranske vojne manevre.