Slušaj vest

Vođa pokreta za građanska prava, reverend Džesi Džekson, preminuo je u 84. godini, saopštila je njegova porodica.

Naveli su da je umro mirno, okružen porodicom, ističući da je ceo život posvetio borbi za pravdu, jednakost i prava potlačenih širom sveta.

Uzrok smrti nije odmah objavljen. Džekson je 2017. godine otkrio da boluje od Parkinsonove bolesti, a u novembru prošle godine bio je hospitalizovan.

Blisko sarađivao sa Martinom Luterom Kingom

Rođen u Grinvilu, u Južnoj Karolini, Džekson je stekao nacionalnu prepoznatljivost tokom ere borbe za građanska prava, blisko sarađujući sa Martinom Luterom Kingom Mlađim. Učestvovao je u brojnim protestima i marševima, uključujući istorijski marš od Selme do Montgomerija 1965. godine. Bio je u Memfisu 1968. kada je King ubijen.

Karijeru je započeo kao organizator u Kongresu za rasnu jednakost, a kasnije se pridružio Konferenciji hrišćanskih lidera juga (SCLC), gde je radio uz Kinga.

Nakon nesuglasica napustio je organizaciju i 1971. osnovao pokret PUSH (People United to Save Humanity), koji je radio na poboljšanju ekonomskog položaja afroameričkih zajednica i kasnije proširio delovanje na politički aktivizam. PUSH se 1996. godine spojio sa njegovom Nacionalnom dugom koalicijom u organizaciju Rainbow/PUSH.

Dva puta se kandidovao za predsednika

Džekson se dva puta kandidovao za demokratsku predsedničku nominaciju, 1984. i 1988. godine.

U prvoj kampanji osvojio je više od 18 odsto glasova na preliminarnim izborima, dok je četiri godine kasnije pobedio u 11 saveznih država, učvrstivši svoj uticaj unutar Demokratske stranke uprkos kritikama da su mu stavovi previše levičarski.

Sa suprugom Žaklin Braun, s kojom se oženio 1962. godine, imao je petoro dece, uključujući bivšeg kongresmena Džesija Džeksona mlađeg. Njegovo nasleđe ostaje duboko povezano sa višedecenijskom borbom za građanska prava, socijalnu pravdu i političku jednakost.