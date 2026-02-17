Slušaj vest

Napadač koji je otvorio vatru na hokejaškoj utakmici u Potaketu na Roud Ajlendu, identifikovan je u ponedeljak uveče kao Robert Dorgan (56), koji je koristio i žensko ime Roberta Espozito, saopštila je policija.

Muškarac, koji je izgleda bio na operaciji promene pola (mada to vlasti nisu potvrdile), ubio je dve osobe i teško povredio još tri pre nego što je sebi oduzeo život.

Video koji se prenosio uživo na društvenim mrežama prikazuje scene panike koja je usledila posle pucnjave, gde gledaoci trče ka izlazima, a drugi pokušavaju da pruže prvu pomoć žrtvama.

Šefica policije Potaketa, Tina Gonsalves, izjavila je na konferenciji za novinare da su "identifikovali osobu, osumnjičenog, kao Roberta Dorgan", dodajući da su "takođe utvrdili da je osoba koristila ime Roberta, kao i prezime Espozito".

Zvanična potvrda identiteta počinioca stigla je samo nekoliko sati nakon krvavog incidenta koji se dogodio u Linč areni.

Prema lokalnim medijima, Dorgan je bio otac jednog maturanta srednje škole Nort Providens koji je učestvovao na hokejaškom turniru koji se održavao u vreme napada.

Prema istim informacijama, 56-godišnjak je u početku sedeo na zadnjim sedištima tribina, na strani domaćeg tima, pre nego što je prešao napred i otvorio vatru.

U pucnjavi su poginula dva člana njegove porodice, dok su još troje teško povređeni i nalaze se u bolnici u kritičnom stanju.

Među poginulima je, kako se navodi, majka njegovog deteta, kao i rođak koji je kasnije podlegao povredama u bolnici.

Posle napada, Dorgan je izvršio samoubistvo.

Žena koja se ranije pojavila u policijskoj stanici rekla je da je strelac bio njen otac i da je "imao problema sa mentalnim zdravljem i da je bio veoma bolestan".

"Pucao je u moju porodicu i sada je mrtav", rekla je ona.

Tina Gonsalves je pohvalila "dobrog Samarićanina" koji je pokušao da zaustavi napad. Svedoci su rekli da je čovek, otac drugog sportiste, uspeo da razoruža Dorgana, ali da je strelac imao i drugi pištolj. Vlasti su pronašle oba pištolja.