IZRAEL KUPUJE ZEMLJU NA ZAPADNOJ OBALI: Osam muslimanskih zemalja osudilo odluku Tel Aviva
Osam većinski muslimanskih zemalja danas je osudilo novu odluku Izraela da omogući sticanje zemljišta na Zapadnoj obali, opisavši to kao nezakonit korak i očigledno kršenje međunarodnog prava, javlja nemačka agencija DPA.
Prema zajedničkom saopštenju muslimanskih zemalja, izraelska odluka omogućava postupke sticanja zemljišta i prava vlasništva širom velikih delova okupirane Zapadne obale prvi put od 1967. godine.
Izraelski kabinet prekjuče je odobrio mere koje naseljenicima olakšavaju kupovinu zemlje na Zapadnoj obali. Izraelskim državljanima sada je omogućena kupovina zemljišta na Zapadnoj obali, a deo uprave nad teritorijom prenosi se na izraelske civilne vlasti.
Šefovi diplomatija Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Pakistana, Turske, Saudijske Arabije, Katara i Egipta istakli su da je cilj poteza uvesti novu zakonsku i administrativnu realnost radi učvršćivanja kontrole nad okupiranim teritorijama.
Dodali su da je cilj takođe potkopati dvodržavno rešenje, odnosno ugroziti izglede za nezavisnu palestinsku državu i pravedan, sveobuhvatan mir u regionu.
Naglasili su da je izraelska odluka "ozbiljna eskalacija sa namerom da se ubrza nezakonita aktivnost naseljavanja, oduzimanje zemljišta, utvrđivanje izraelske kontrole i primena nezakonitog izraelskog suvereniteta nad okupiranim palestinskim teritorijama te potkopavanje legitimnih prava palestinskog naroda".
Kurir.rs/Agencije