Mađarski premijer Viktor Orbanizjavio je danas da ta zemlja pomaže Sjedinjenim Američkim Državama da bolje razumeju situaciju u centralnoj Evropi i sukob u Ukrajini kako bi olakšala mirno rešenje.

Komentarišući posetu američkog državnog sekretara Marka Rubija Budimpešti, Orban je ocenio da je ta poseta bila od pomoći SAD.

"Amerika je daleko, centralna Evropa je komplikovana, teška za razumevanje, a perspektiva rata je potpuno drugačija nego odavde. Trudim se da im pomognem, Amerikancima, tako što pokušavam da im pružim drugačiju perspektivu, bližu, širu, istorijskiju, dublju, kako bi mogli da donose dobre odluke u mirotvorstvu", naveo je Orban u video poruci na Fejsbuku.

Foto: Evan Vucci/AP Pool

Američki državni sekretar izjavio je u ponedeljak tokom posete Budimpešti da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske u "zlatnoj fazi" i da se temelje na čvrstoj saradnji, koja nije samo retorička, već i konkretna u oblasti ekonomije i energetike.

On je podsetio na bliske veze između Orbana i predsednika SAD Donalda Trampa i poručio da je Tramp posvećen Mađarskoj i njenom uspehu. Rubio je ponovio stav SAD da je jedan od ključnih ciljeva okončanje rata u Ukrajini što je pre moguće, dodajući da su Sjedinjene Države preuzele inicijativu u sprovođenju pregovora između Rusije i Ukrajine, dok druge međunarodne institucije nisu uspele da postignu napredak u tom smeru.