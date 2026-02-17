Dve osobe su poginule u eksploziji u vojnom objektu u gradu Sertolov u Lenjingradskoj oblasti Rusije
SNAŽNA EKSPLOZIJA U RUSKOM GRADU! U vazduh dignuta zgrada vojne policije, ima mrtvih! (FOTO)
Dve osobe su poginule u eksploziji u vojnom objektu u gradu Sertolov u Lenjingradskoj oblasti Rusije, objavio je Telegram kanal Maš, pozivajući se na Rojters.
Prema nezvaničnim informacijama, tela dve osobe su do sada pronađena u ruševinama.
Gubernator Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko, potvrdio je da se eksplozija dogodila u zgradi vojne policije, ali nije dao dalje detalje o uzroku.
Foto: screenshot X
Eksplozija u zgradi vojne policije
„Naložio sam službama bezbednosti da pomognu vojsci u čišćenju ruševina i spasavanju povređenih nakon urušavanja zgrade vojne policije u oblasti vojne jedinice u Sertolovu“, rekao je Drozdenko.
Prema Telegram kanalu Maš, ispod ruševina bi mogle biti još četiri osobe. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozije.
(Kurir.rs/Index.hr)
