Dve osobe su poginule u eksploziji u vojnom objektu u gradu Sertolov u Lenjingradskoj oblasti Rusije, objavio je Telegram kanal Maš, pozivajući se na Rojters.

Prema nezvaničnim informacijama, tela dve osobe su do sada pronađena u ruševinama.

Gubernator Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko, potvrdio je da se eksplozija dogodila u zgradi vojne policije, ali nije dao dalje detalje o uzroku. 

„Naložio sam službama bezbednosti da pomognu vojsci u čišćenju ruševina i spasavanju povređenih nakon urušavanja zgrade vojne policije u oblasti vojne jedinice u Sertolovu“, rekao je Drozdenko.

Prema Telegram kanalu Maš, ispod ruševina bi mogle biti još četiri osobe. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozije.

