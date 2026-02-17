Slušaj vest

Ruusija se sprema da potpuno blokira popularnu aplikaciju za razmenu poruka Telegramod 1. aprila, objavio je ruski Telegram kanal Baza.

Rusko telo za cenzuru Roskomnadzor nije ni potvrdilo ni demantovalo ovu informaciju, javlja Ukrajinska pravda .

Potpuna blokada po uzoru na Met

Pozivajući se na svoje izvore, Baza navodi da će Roskomnadzor pokrenuti potpuno blokiranje aplikacije, slično onome što je uradio sa Instagramom i Fejsbukom. Te društvene mreže u vlasništvu Mete označene su kao ekstremističke i zabranjene u Rusiji.

Prema istim izvorima, Telegram bi trebalo da prestane da radi na celoj teritoriji Rusije, kako putem mobilnog interneta, tako i putem Wi-Fi mreža.

Foto: Shutterstock

Povećan pritisak regulatora

Na pitanje o najavljenoj blokadi, Roskomnadzor je kratko rekao: „Agencija nema šta da doda ranije objavljenim informacijama o ovoj stvari“.

Ruski regulator je 10. februara pooštrio mere za usporavanje Telegrama.

Prema pisanju Komersanta, vreme potrebno za obradu zahteva za domen servisa se od tada udvostručilo.

Regulator je saopštio da će nastaviti da nameće ograničenja ako kompanija ne pristane da postavi svoje servere u Rusiji i „ne bude poštovala rusko zakonodavstvo“.