Slušaj vest

Tokom razgovora američke i iranske delegacije u Ženevi, oglasio se i iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, koji je zapretio predsedniku SAD Donaldu Trampu da neće moći da uradi ono što nije Vašington uspeo da uradi prethodnih 47 godina - da sruši Islamsku republiku Iran.

"Američki predsednik, čini mi se, stalno govori da ima najjaču vojsku na svetu. Nekad ta vojska može da uzme prejak zalogaj koji ne može da proguta. Kaže, poslali smo nosač aviona ka Iranu...u redu. Nosač aviona je, svakako, opasno oružje. Ali još opasnije od toga je oružćje koje može da ga potopi!", rekao je Hamnei, što se može videti na X profilu portala Visegrad24.

Hamnei je ukazao na, kako kaže, nedavnu Trampovu izjavu.

"Američki predsednik je, u jednom od njegovih nedavnih govora, rekao da SAD nisu za 47 godina bile sposobne da eliminišu Islamsku republiku. Požalio se svojim ljudima... 47 godina... kažem, nećete to moći ni sada!", rekao je Hamnei, nakon čega su ga prisutni u sali pozdravili ovacijama.