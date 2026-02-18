MAKRON POVUKAO IZNENAĐUJUĆI DIPLOMATSKI POTEZ: Nova inicijativa francuskog predsednika upućena nuklearnoj sili
Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je danas Indiju da podrži ideju o obustavljanju vojnih napada usmerenih na civile i infrastrukturu u ratu između Rusije i Ukrajine.
"Mogli bismo da udružimo snage kako bismo podržali uspostavljanje trenutnog i trajnog moratorijuma na udare protiv civila i civilne infrastrukture", rekao je Makron novinarima posle sastanka sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.
Modi je rekao da će Indija nastaviti da se zalaže za mirno rešavanje tekućih sukoba u zapadnoj Aziji i istočnoj Evropi.
Makron je dalje rekao da su francusko-indijski odnosi u fazi ubrzanja kao odgovor na promenljivi međunarodni poredak.
"Imamo posebno globalno strateško partnerstvo, koje daje nove ambicije vezama između Indije i Francuske", rekao je Makron koji je naveo svemirsku industriju, nuklearnu energiju, retke rude i minerale, aeronautiku i brze vozove kao ključne sektore za partnerstvo sa Indijom.
Makron se nalazi u Indiji gde je u toku svetski samit o veštačkoj inteligenciji.
(Kurir.rs/Beta)