Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je danas Indiju da podrži ideju o obustavljanju vojnih napada usmerenih na civile i infrastrukturu u ratu između Rusije i Ukrajine.

"Mogli bismo da udružimo snage kako bismo podržali uspostavljanje trenutnog i trajnog moratorijuma na udare protiv civila i civilne infrastrukture", rekao je Makron novinarima posle sastanka sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Modi je rekao da će Indija nastaviti da se zalaže za mirno rešavanje tekućih sukoba u zapadnoj Aziji i istočnoj Evropi.

Makron je dalje rekao da su francusko-indijski odnosi u fazi ubrzanja kao odgovor na promenljivi međunarodni poredak.

"Imamo posebno globalno strateško partnerstvo, koje daje nove ambicije vezama između Indije i Francuske", rekao je Makron koji je naveo svemirsku industriju, nuklearnu energiju, retke rude i minerale, aeronautiku i brze vozove kao ključne sektore za partnerstvo sa Indijom.

Makron se nalazi u Indiji gde je u toku svetski samit o veštačkoj inteligenciji.